«ناسا» تنشر مقطعين صوتيين لنشاطين زلزاليين على المريخ

صورة وزعتها وكالة «ناسا» لمركبة «إنسايت» على المريخ (أ ف ب)

أصدرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الثلاثاء، مقطعين صوتيين لنشاطين زلزاليين على المريخ، بعدما وضع كاشف «حساس جدا» على سطح الكوكب في أواخر العام الماضي.

وسجل الزلزالان اللذان كانا خافتين جدا لدرجة لا يمكن للآذان البشرية سماعهما، بواسطة «التجربة الزلزالية للهيكل الداخلي» (سييس) في مايو ويوليو، وفق «فرانس برس».

ويأمل العلماء في أن تكشف دراسة تحرك الموجات الزلزالية عبر الكوكب عن البنية الداخلية العميقة للمريخ للمرة الأولى.

وحتى الآن، جرى اكتشاف ما يقرب من 20 زلزالا مماثلا بواسطة «سييس» المقبب الشكل، الذي وضعته مركبة الهبوط «إنسايت» التابعة إلى «ناسا» على المريخ في نوفمبر. وبلغت قوة الزلزالين 3,7 و3,3 درجة.

وقال مختبر الدفع النفاث التابع إلى «ناسا»: «يشير كلاهما إلى أن قشرة المريخ تشبه مزيجا من قشرة الأرض والقمر».

وأضاف: «المريخ بسطحه المليء بالتجويفات والفوهات يشبه إلى حد ما القمر، حيث تستمر الموجات الزلزالية لمدة دقيقة تقريبا، في حين أن الزلازل على الأرض تبدأ وتنتهي في خلال ثوان».