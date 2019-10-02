عطل عالمي يضرب «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 10:36 صباحا
الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «تويتر» أن موقع التواصل الاجتماعي ومنصة «تويت ديك» التابعة لها تعرضا لعطل، وأن الخدمة انقطعت عن آلاف من المستخدمين في أنحاء العالم.

وأضافت الشركة في تغريدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء: «قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات أو تلقي إشعارات أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعا». ولم تقدم الشركة تفاصيل أخرى، وفقا لوكالة «رويترز».

وتلقى (آوتيدج دوت ريبورت)، وهو الموقع الإلكتروني الذي يرصد بلاغات الأعطال، أكثر من أربعة آلاف بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم، منها اليابان وكندا والهند.

وأبلغ ممثل لـ«تويتر» وكالة «رويترز» في وقت سابق أن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة «تويت ديك» التي يستخدمها الصحفيون ومنتجو المحتوى الآخرون لرصد التغريدات من عدة حسابات على «تويتر».

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