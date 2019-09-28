اختراق بيانات 5 ملايين مستخدم لخدمة توصيل الطعام

أقرت خدمة «دور داش» بأن نظامها تعرض لخرق طال البيانات الشخصية لنحو خمسة ملايين مستخدم (أ ف ب)

تعرض نظام خدمة «دور داش» الإلكترونية لتوصيل وجبات الطعام إلى المنازل، للخرق، وطال البيانات الشخصية لنحو خمسة ملايين من مستخدميه، حسب ما أقرت الشركة ذاتها.

وقالت هذه الشركة الناشئة ومقرها في سان فرانسيسكو، التي تتنافس مع خدمات منها «أوبر إيتس» و«غراب هاب» في أميركا الشمالية، إنها لاحظت نشاطا غير عادي في وقت سابق من هذا الشهر، واكتشفت أن بيانات مستخدميها خرقت من قبل «جهة ثالثة غير مصرح بها» في مايو.

وأكدت «دور داش» للمستخدمين، في منشور إلكتروني، أنها تمكنت من توقيف نشاط المتسلل، وأجرت تحسينات على نظامها الأمني، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وتضمنت تلك البيانات المقرصنة، التي طالت نحو 4,9 مليون شخص من بينهم زبائن ومطاعم وعمال توصيل، الأسماء وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني والعناوين، وفقا لـ«دور داش».

كما أنه في بعض الحالات، اخترقت الأرقام الأربعة الموجودة على الجهة الخلفية لبطاقات الائتمان، لكن الشركة أوضحت أن «تلك المعلومات ليست كافية للقيام بعمليات احتيال واستخدام بطاقات الائتمان».

وأسس «دور داش» توني شو في العام 2013 وطالبان آخران من جامعة ستانفورد، وهي تقدم خدماتها لنحو أربعة آلاف مدينة في الولايات المتحدة وكندا.