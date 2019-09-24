شاشة تساعد ضعاف البصر في المطبخ

عرض لشاشة إيكو شو في سبتمبر 2018 الذي يسمح للمصابين بمشاكل في البصر على الترف على الأشياء (أ ف ب)

يمكن للأشخاص الذين يعانون ضعفا ومشاكل في البصر أن يستعينوا بشاشة «إيكو شو» من «أمازون» العاملة بالذكاء الصناعي، وهي قادرة على التعرف على أدوات المطبخ.

وبات بإمكان «أليسكا» وهو اسم برنامج الذكاء الصناعي، الذي يتحكم بشاشات والمساعد الصوتي من «أمازون»، الرد على السؤال التالي: «أليكسا ما الذي أحمله في يدي؟».

وطورت هذه الخاصية الجديدة بمساعدة مركز المكفوفين في سانتا كروز في شمال كاليفورنيا، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

وشددت ستايسي غريجالفا التي فقدت بصرها وهي بالغة وشاركت في تطوير المشروع: «هذا أمر يساعدني كثيرا ويجعلني أربح الكثير من الوقت، ولم أعد بحاجة إلى وسيلة أخرى أو مساعدة شخص آخر لأتمكن من تحديد الأشياء».

وشددت ساره كابلنر إحدى المسؤولات عن برنامج أليكسا في شركة «أمازون»، «نريد مساعدة الجميع أكان زبونا يفرز محتويات كيس التبضع أو شخصا يحاول معرفة ما هو موجود على طاولة المطبخ».

ويقدم الذكاء الصناعي مساعدة ثمينة جدا للمعوقين مثل الطباعة أو القراءة الآلية للنصوص للأشخاص، الذين يعانون صعوبات في السمع أو البصر.