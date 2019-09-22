«غوغل» تكشف عن حاسوب كمي بقدرات خارقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 سبتمبر 2019, 10:50 صباحا
«غوغل» تكشف عن حاسوب كمي بقدرات خارقة (أ ف ب)

كشف «غوغل» أنه تخطى مرحلة مهمة تعرف باسم «التفوق الكمي» من خلال صنع آلة قدراتها أعلى بكثير من قدرات الحواسيب العادية، بحسب ما أفادت جريدة «فاينانشال تايمز».

وهذه الحواسيب قادرة على إجراء بعض المهام أسرع بكثير من الآلات العادية، إذ إنها تستخدم مواصفات في الجزئيات تسمح لها بالالتفاف على قواعد الفيزياء الأساسية، وفقا لوكالة فرانس برس.

ونشرت دراسة لباحثين في غوغل تستعرض هذا الابتكار الذي اطلع عليه صحفيو «فاينانشال تايمز»، لفترة من الوقت على الموقع الإلكتروني لـ«ناسا» هذا الأسبوع قبل سحبها، ويؤكد الباحثون أن معالجهم قادر على إجراء عملية في خلال ثلاث دقائق و20 ثانية بدلا عن 10 آلاف عام، وهي المدة التي يستغرقها في هذه المهمة الحاسوب الحالي الأكثر تقدما.

ووصلوا بالتالي إلى ما يعرف بالتفوق الكمي، من خلال إظهار أن أداء الحاسوب الكمي يتخطى بأشواط ذاك المسجل للحاسوب العادي، وبحسب باحثي الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها، ليس في وسع الآلة أن تحل سوى معادلة حسابية واحدة في الوقت عينه ولن تستخدم هذه الآلات لتطبيقات صناعية قبل عدة سنوات، لكنها «مرحلة أساسية نحو المعلوماتية الكمية الواسعة النطاق»، بحسب ما جاء في المقال المنشور في «فاينانشال تايمز».

وتتوافر راهنا نماذج حواسيب كمية، غير أن هذه الأخيرة لا تقوم سوى بمهام شبيهة بتلك التي تنجزها الحواسيب التقليدية لكن في وقت أسرع، ويساهم هذا الابتكار في التقدم أشواط في مجالات متعددة، مثل الذكاء الصناعي والكيمياء.

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