الشرطة الأميركية تختبر جهاز «الرجل العنكبوت»

أفراد من الشرطة الأمريكية يشاهدون عرضا لجهاز بولاراب الجديد (رويترز)

تختبر إدارات الشرطة في الولايات المتحدة جهازا يطلق رباطا يشبه «الرجل العنكبوت» على المشتبه بهم لشل حركتهم، بعد وفاة 49 شخصًا العام الماضي نتيجة استخدام المسدسات الصاعقة ضدهم.

ويطلق الجهاز، المسمى «بولاراب»، رباطًا طوله 2.4 متر، مثبت بطرفه كرة ليلتف حول ساقي المشتبه به ويمنعه من الهرب، ويعمل الجهاز على مسافة تتراوح بين 3 أمتار إلى 7.6 متر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال توم سميث رئيس شركة «راب إندستريز» مصنعة الجهاز: «سواء أكانت الوسيلة مسدسًا صاعقًا أو رذاذ الفلفل أو الهراوة، فإن ثمة فجوة أوجدتها المحاكم بطلب استخدام مستوى أعلى من القوة في الوقت المناسب»، وأضاف: «يسد هذا الجهاز بصورة كاملة تلك الفجوة، إذ يمنح الضباط خيارًا آخر لاستخدامه قبل استخدام مستوى عال من القوة».

وقال سميث إن جهاز «بولاراب» أكبر بقليل من الهاتف المحمول، ومصمم كي يتم وضعه بسهولة في حزام ضباط الشرطة وتصل سرعة الرباط الذي يطلقه الجهاز إلى نحو 200 متر في الثانية «ولذلك لن تروه»، وأوضح سميث أنه شرح فكرة عمل الجهاز لعشرات من إدارات الشرطة في الولايات المتحدة وأيضًا في أستراليا ونيوزيلندا.