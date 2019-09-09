طلاء الطرقات باللون الأزرق في الدوحة لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 04:37 مساء
صورة ملتقطة في 3 سبتمبر تظهر طريقا طلي بالأزرق مؤديا إلى مركز الفناء الثقافي الإسلامي في الدوحة (أ ف ب)

في إطار اختبار هدفه تبريد سطح الأرض ومحاولة خفض الحرارة العالية في المناطق القريبة، طلت السلطات الدوحة عددا من الطرقات باللون الأزرق.

وغالبا ما تتخطى الحرارة في الدولة الخليجية مستوى 40 درجة مئوية، ما جعل من طقسها مصدر قلق عندما اختيرت لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم القادمة، وفق «فرانس برس».

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة في أشهر الشتاء الأقل حرا، خلال نسخة العام 2022.

ويمكن أن تتسبّب الحرارة العالية بتشقّقات في الطرقات، وبذوبان البلاستيك وتغير ألوان اللوحات الاعلانية واللافتات، الأمر الذي يدفع السلطات للبحث عن حلول لمواجهة الحر.

ومن هذا المنطلق، طليت طرقات بطول 200 متر في وسط الدوحة بطبقة من اللون الأزرق وبسماكة مليمتر واحد، مضادة الحرارة. وستختبر سلطة الأشغال العامة في قطر مدى فعالية هذه الخطوة على فترة 18 شهرا.

وقال الكس أماتو مدير قسم الاستدامة في مجلس قطر للمباني الخضراء الحكومي «بدل أن تكون الطريق سوداء تمتص الحرارة، ستتحول إلى طريق تعكس الحرارة».

وتقوم مدن أخرى، بينها لوس انجليس وطوكيو، باختبارات مماثلة، تتمثّل بطرح طرق مجهزة للتصدي للحرارة العالية بدل امتصاصها.

ويمتص الأسمنت الطاقة الشمسية خلال النهار، قبل أن يطلقها أثناء الليل، ما يعني أن المدن عادة ما تكون أكثر حرا من الأرياف إذ أنّ مبانيها تجذب الحرارة الخارجة من الأسمنت.

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