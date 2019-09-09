ماذا تقدم «آبل» لمستخدميها الثلاثاء؟

المدير التنفيذي لآبل تيم كوك خلال عرض في مقرّ الشركة، كاليفورنيا، 25 مارس 2019 (أ ف ب)

من المتوقع أن تنتهز «آبل» فرصة عرض النسخة الجديدة من «آي فون»، الثلاثاء، للترويج لخدماتها الجديدة قيد التطوير.

وتتوقّع كارولينا ميلانيزي المحلّلة لدى «كرييتف ستراتيجيز»، أن «تتضّح استراتيجية آبل بشأن الخدمات والأجهزة كمنتج موحّد».

وجّهت «آبل» دعوات مقتضبة، على عادتها، للمشاركة في «حدث خاص» في مقرّها في كوبرتينو في قلب سيليكون فالي، عند الساعة العاشرة (17,00 بتوقيت غرينيتش) من 10 سبتمبر.

ومنذ سنوات، تقيم «آبل» هذه العروض وسط زخم كبير للكشف عن طراز جديد من هواتف «آي فون»، تمهيدا لموسم أعياد نهاية السنة.

ويراهن الخبراء والمحلّلون هذه السنة على ثلاثة نماذج جديدة، منها ما هو موجّه للاختصاصيين، ومنها ما هو أرخص كلفة من هواتفها الذكية التي تناهز قيمتها ألف دولار.

«آبل» تطلق بطاقة ائتمانية

غير أن مبيعات هذا الهاتف الباهظ الكلفة آخذة في التراجع في سوق تشهد منافسة محمومة. واحتلّت هواتف «آي فون» المرتبة الرابعة في المبيعات العالمية للهواتف الذكية في الربع الثاني من 2019، بعد أجهزة «سامسونغ» (23 % من الحصص في السوق) و«هواوي» (18 %) و«أوبو» (11 %).

يركّز عرض الثلاثاء على المنتجات الجديدة في منظومة «آبل»، مثل البطاقة الائتمانية وخدمة البثّ التدفقي «آبل تي في».

وتقول ميلانيزي «هي فرصة للاستفادة من الخدمات بغية إضفاء قيمة مضافة على الأجهزة». وتتوقّع المحلّلة الكشف عن عروضات تتضمّن اشتراكات في خدمات الموسيقى والتلفزيون والألعاب مطروحة مع الأجهزة الجديدة.

منصة الفيديو

وينتظر على أحرّ من الجمر كشف التاريخ المقرّر لإطلاق منصة الفيديو، لا سيّما أن «ديزني» تستعدّ لإطلاق خدمتها الخاصة في نوفمبر، في سوق تهيمن عليها «نتفليكس» و«أمازون».

وقرّرت «آبل» أيضا خوض مجال ألعاب الفيديو المربح جدّا، مع إطلاق خدمة جديدة بحلول نهاية العام تحت اسم «آبل أركايد».

ومن شأن توسيع «آبل» لرزمة عروضها، التي تشمل خدمات دفع واشتراكات في منصات موسيقية ومجلّات، أن يسمح لها بالحدّ من تعويلها على هواتف «آي فون».

وتراجعت عائدات هواتف «آي فون» بنسبة 12 % تقريبا في خلال سنة لفترة أبريل - يونيو 2019، إلى 53,8 مليار دولار. وشهدت المجموعة في المقابل نموّا شديدا في خدماتها، فضلا عن الأكسسوارات من قبيل «آبل واتش» وسمّاعات «اير بودز».

تحسينات تقنية

ومن المرتقب أن تعلن «آبل» الثلاثاء تحسينات تقنية لأجهزتها. وتسري تكهنات بشأن احتمال تقديم كاميرا أفضل أداء في نماذج «آي فون» الجديدة وشاشة أكثر صلابة ومعالج أكثر سرعة. لكن لا بدّ من الانتظار على الأرجح حتى العام 2020 لتوفّر المجموعة شبكة الجيل الخامس من الإنترنت «5 جي» في أجهزتها.

وتعدّ «آبل» متخلّفة عن منافسيها في هذا المجال. إذ كانت الكورية الجنوبية «سامسونغ» أوّل من قدّم هاتفا ذكيا قابلا للطيّ وآخر يتماشى مع تقنية الجيل الخامس، كشفتهما في فبراير في سان فرانسيسكو.

لكن «آبل» لم تكشف عن كلّ أوراقها بعد، بحسب دان آيفز المحلّل لدى «ويدبوش». وهو يرى أن ثلث مستخدمي هواتف «آي فون» المقدّر عددهم بحوالى 900 مليون مستعدّون للانتقال إلى نموذج أعلى مستوى من هاتفهم المفضّل. ويقول «بالرغم من الضبابية التي تحيط بوضع الصين، نتفاءل خيرا بمستقبل آبل».

وتمثّل السوق الصينية 17 % من مبيعات «آبل»، غير أن الحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين تقوّض جهود الشركة الرامية إلى كسب حصّة أكبر من هذه السوق الكبيرة.