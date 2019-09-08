ثلاثة ملايين دولار لمعدي أول صورة عن ثقب أسود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 12:15 مساء
صورة نشرها فريق «إيفنت هورايزن تلسكوب» لثقب أسود، 10 أبريل 2019 (أ ف ب)

مُـنح العلماء الـ347 الذين تعاونوا لإعداد أول صورة لثقب أسود في أبريل الماضي جائزة «بريكثرو برايز» الأميركية الخميس، المصحوبة بمبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين دولار، التي تعد موازية للأوسكار في مجال العلوم.

وتصدر الفريق الدولي «إيفنت هورايزن تلسكوب» الذي يرأسه عالم الفلك الأميركي شيب دولمان من معهد الفيزياء الفلكية هارفرد-سميثسونيان، أخبار العالم في العاشر من أبريل مع نشر صورة الثقب الأسود «إم 87» المحاط بهالة مشعة، وفق «فرانس برس».

وأُنجزت هذه الصورة بفضل بيانات متزامنة مجمعة في أبريل 2017 من ثمانية تلكسوبات راديوية موجهة نحو «إم 87»، ما أتاح رصد ملامح الثقب الأسود بالتفصيل، وذلك للمرة الأولى في التاريخ وتأكيد النظريات بشأن هيكلية هذه الأجسام الفلكية.

وقال شيب دولمان: «طوال سنوات، كنت أردد على مسمع الناس أننا سنحصل على صورة لثقب أسود، وكانوا يجيبونني بأنهم لن يصدقوا الأمر إلا وقت مشاهدة الصور. وكانت الأوساط العلمية تشكك في الأمر أيضًا» وأردف: «عندما نقدم على هذا الإنجاز ونتوصل أخيرًا إلى دليل، نشعر بالفخر لأننا فتحنا مجال أبحاث جديدًا».

وأُطلقت جائزة «بريكثرو برايز» بمبادرة من مقاولين في سيليكون فالي لمكافأة الإنجازات في مجال البحث الأساسي.

وهي تمنح أيضًا في فئات علوم الأرض والرياضيات والفيزياء الأساسية. وكافأت في نسختها الثامنة باحثين أجروا دراسات عن البدانة وتشيخ الخلايا والأوجاع والخرف، فضلًا عن القيمين على ابتكار مفهوم الجاذبية الفائقة.

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