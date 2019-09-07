علماء يكتشفون «إله التنين الياباني»

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في اليابان (أ ف ب)

اكتشف علماء في اليابان نوعا جديدا من الديناصورات، بعدما تمكنوا من فك لغز هيكل عظمي كامل تقريبا، يبلغ طوله ثمانية أمتار.

وبعد تحليل مئات العظام، التي يعود تاريخها إلى 72 مليون سنة، استنتج الفريق البحثي من جامعة هوكايدو أن الهيكل العظمي ينتمي إلى نوع جديد من الديناصورات، يسمى هادروصوريد، وهو حيوان ضخم عاش على الأرض خلال أواخر العصر الطباشيري، وفق «فرانس برس».

عثر على جزء من ذيله في شمال اليابان العام 2013، ولاحقا كشفت الحفريات هيكله العظمي الكامل. وأطلق الفريق على الديناصور اسم «كامويصوروس جابونيكوس» الذي يعني «إله التنين الياباني»، وفقا لبيان صادر عن الجامعة.

وهم يظنون أن الديناصور كان يبلغ من العمر تسع سنوات وكان وزنه أربعة أطنان أو 5,3 أطنان وفقا لما إذا كان يمشي على قائمتين أو أربع، وقد نشر هذا الاكتشاف في مجلة «ساينتفيك ريبورتس».

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وقال قائد الفريق يوشيتسوغو كوباياشي «اكتشاف ديناصور جديد في اليابان يعني وجود عالم مستقل من الديناصورات في اليابان أو في شرق آسيا سابقا فضلا عن مسار تطور مستقل».

وهم رجحوا أن هذا الديناصور عاش في المناطق الساحلية، وهي موطن نادر للديناصورات في ذلك الوقت.

وأضاف كوباياشي «من النادر أن يكتشف ديناصور (هيكل عظمي) بهذه الحال الجيدة من الحفظ في شرق آسيا». وأشار إلى أنه «من المتوقع اكتشاف المزيد من الديناصورات في اليابان».