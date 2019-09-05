«تويتر» تعلق خدمة التغريد بواسطة الرسائل النصية

جاك دورسي في نوفمبر 2018 (أ ف ب)

سيتعذر على مستخدمي «تويتر» إرسال تغريدات بواسطة الرسائل النصية، حتى إصلاح الشبكة الاجتماعية ثغرة تسببت في قرصنة حساب رئيسها جاك دورسي لفترة وجيزة، الجمعة الماضي.

وأوضحت الشبكة في سلسلة تغريدات عبر منصتها أن الخاصية علقت بصورة موقتة، على أن يعاد تشغيلها قريبا في الدول التي تحتاج إلى الرسائل النصية، «ريثما نراجع إستراتيجيتنا الطويلة الأمد لهذه الخاصية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكان جاك دورسي، مؤسس الشبكة، وقع ضحية قرصنة عن طريق جهة تمكنت من النفاذ لحسابه باستخدام رقم الهاتف المحمول الخاص به، وفي هذا النوع من الهجمات، ينجح قراصنة في نقل رقم هاتف الضحية إلى جهاز آخر في حوزتهم، بعدها في استطاعتهم انتحال صفة ضحيتهم، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر حسابه المصرفي على الإنترنت.

ويستغل قراصنة المعلوماتية نظام التحقق الثنائي المستخدم في عدد متزايد من المنصات الإلكترونية، والقائم على التحقق من هوية المستخدمين، عن طريق كلمة سر ورمز فريد يتم إرساله للهاتف بواسطة رسالة نصية.

وأضافت «تويتر»: «نتخذ هذا التدبير بسبب ثغرات يتعين على مشغلي الاتصالات إصلاحها، وبسبب اعتمادنا على رقم الهاتف في نظام التحقق الثنائي، نحن نعمل على تحسين هذا النظام»، وتسببت هذه القرصنة في موجة انتقادات وسخرية طالت «تويتر»، إثر نشر رسائل مهينة أو عنصرية عبر حساب دورسي خلال العملية، غير أن هذا النوع من عمليات القرصنة يسجل ازديادا في السنوات الأخيرة.

وبعد سرقة بيانات خاصة على نطاق واسع في السنوات الماضية، بات لقراصنة المعلوماتية نفاذ عبر السوق الإلكترونية السوداء لكميات هائلة من المعلومات الشخصية، التي تتيح لهم خداع الشركات المشغلة للاتصالات.

وأوضح ديفيد إدلمان، المستشار السابق في البيت الأبيض ومدير مركز البحوث بشأن أمن المعلوماتية في جامعة «إم أي تي»، أن «خدمات المراسلة في الهواتف المحمولة عرضة للقرصنة عن طريق تقنيات معقدة، لكن يمكن حصول ذلك ببساطة من خلال إقناع شركة مشغلة للاتصالات بنقل حساب إلى رقم آخر على جهاز هاتف غير مصرح به»، وأشار إلى أن «الأمر لا يحتاج سوى بضع دقائق من الارتباك لارتكاب أفعال، كالتي وقع دورسي ضحية لها».