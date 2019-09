تعديل مهم بشأن التعرف إلى الوجوه في «فيسبوك»

«فيسبوك» تحدث طريقة عمل خاصية التعرف إلى الوجوه (أ ف ب)

بات على مستخدمي «فيسبوك» تفعيل خاصية التعرف إلى الوجوه، حال أرادوا أن تتعرف أنظمة الشبكة إليهم في الصور، وإلا ستعطل هذه الوظيفة تلقائيا.

وحسب إعلان «فيسبوك»، الثلاثاء، يأتي هذا التغيير في وقت تواجه الشبكة الاجتماعية العملاقة ضغوطا لتحسين حماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم الخاصة، بما فيها تلك المرتبطة بالمقاييس الحيوية «البيانات البيومترية».

وتقوم تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه على التعرف التلقائي إلى الأشخاص الموجودين في الصور المنشورة عبر «فيسبوك»، في حال كان هؤلاء من المشتركين في الشبكة. ويمكن تاليا لهؤلاء أن يضعوا إشارة إلى أسمائهم في هذه الصور.

ومنذ ما يقرب من سنتين، باتت هذه الخاصية أكثر تقدما، إذ إنها ترسل بلاغا للمستخدمين عندما يظهرون على صور نشرها معارفهم عبر الشبكة.

انتشار متزايد لتقنية التعرف إلى الوجوه رغم الجدل

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتعين على الأشخاص، الذين يستخدمون هذه الخاصية، أو الذين ينضمون إلى الشبكة اعتبارا من الثلاثاء، أن يختاروا هل يريدون الإبقاء على هذه التقنية أم توقيفها، وبعيدا عن زر التشغيل أو التعطيل هذا، ستبقى المبادئ التي تدير هذه الخاصية على حالها.

وقال سرينيفاس نارايانان، الباحث في وحدة الذكاء الصناعي في «فيسبوك»، في بيان نشر على الإنترنت: «نحن لا نتشارك المعلومات المتصلة بالتعرف إلى الوجوه مع جهات أخرى. كما لا نبيع التقنية الخاصة بنا».

وفي نهاية يوليو، فرضت الوكالة الأميركية لحماية المستهلكين على «فيسبوك» غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار، لأنها «خدعت» مستخدميها بشأن القدرة على التحكم بمعلوماتهم الشخصية.