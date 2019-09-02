جهود مكافحة الاحترار في خطر لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 10:20 صباحا
طرق الحرير الجديدة قد تقوّض جهود الحدّ من الاحترار (أ ف ب)

حذّر مركز تسينغهوا للمالية والتنمية من أن مشروع «طرق الحرير الجديدة» للصين الذي يمتد على بلدان عدة أهداف، ربما يقوض اتفاق باريس حول المناخ.

وأطلقت بكين في العام 2013 مشروع البنى التحتية المعروف بـ «طرق الحرير الجديدة»، لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين بواسطة موانئ وسكك حديد ومطارات ومجمّعات صناعية، وفق «فرانس برس».

وتتسبب بعض المشاريع المدرجة في هذه المبادرة الواسعة، مثل السدود والمحطات العاملة بالفحم، بأضرار بيئية.

وخلص تحليل لبصمة الكربون، الناجمة عن تطوير بنى تحتية في البلدان المعنية بطرق الحرير الجديدة هذه، إلى أن المشروع قد يقوّض أهداف اتفاق باريس للعام 2015 الرامية إلى حصر الاحترار بما دون درجتين مئويتين، مقارنة بالمستويات السائدة ما قبل العصر الصناعي.

الصين تعيد «طريق الحرير» بقمة اقتصادية كبرى

وأفاد مركز الأبحاث الصيني «تسينغهوا سنتر فور فايننس أند ديفلوبمنت» بأن البلدان الـ 126 التي أبرمت اتفاقات تعاون مع الصين، تصدر 28 % من انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي.

وأعدّ المركز نماذج محاكاة لآثار إنشاء مرافئ وأنابيب وخطوط سكك حديد وطرق سريعة في 17 بلدا من هذه البلدان، فخلص إلى أن بعض الدول، مثل روسيا وإيران والسعودية وإندونيسيا، ينبغي أن تخفّض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 68 % بحلول 2050 إذا ما حرصت على احترام اتفاق باريس من أجل المناخ.

وقال سيمون صادق من المركز «أمامنا السيناريو المعروف ببقاء الأمور على حالها، فإذا ما استمرّ الأمر على هذا المنوال، ستشهد انبعاثات الكربون ارتفاعا شديدا، حتى لو سارت بقية الأطراف، كالولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند، على مسار درجتين مئويتين».

وتعدّ الصين أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتمثّل حصتها 30 % من انبعاثات العالم. وأجريت هذه الدراسة بالتعاون مع شركة «فيفيد إكونوميكس» ومؤسسة «كلايمت ووركس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة