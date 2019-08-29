280 مليون شخص مهددون بالنزوح لارتفاع مستوى البحار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 03:05 مساء
توقع التقرير ذوبان 30 إلى 99% من الأراضي الدائمة التجمد بحلول العام 2100 (أ ف ب)

ارتفاع مستوى البحار قد يتسبب بنزوح 280 مليون شخص في إطار سيناريو متفائل يحصر الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، بحسب ما جاء في مسودة تقرير للأمم المتحدة حصلت عليها وكالة «فرانس برس» حصرًا.

ومع ازدياد وتيرة الأعاصير، قد تسجل في الكثير من المدن الكبرى فيضانات سنوية اعتبارًا من 2050، بحسب ما أضافت هذه الوثيقة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 

وتوقعت الأخيرة ذوبان 30 إلى 99% من الأراضي الدائمة التجمد بحلول العام 2100 مع استمرار وتيرة الاحترار الراهنة ما يؤدي إلى تحرير كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والميثان في الجو.

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