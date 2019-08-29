ابتكار نظارات شمسية تنبعث منها رائحة القهوة

ابتكار نظارات شمسية تنبعث منها رائحة القهوة (رويترز)

اشتهرت شركة «أوتشيس كوفي» الأوكرانية بمنتجاتها المبتكرة المرتبطة بالبن، وكان الابتكار هذه المرة نظارة شمسية تنبعث منها رائحة القهوة الساخنة.

وأجرى الرئيس التنفيذي للشركة ماكسيم هافريلينكو، تجارب باستخدام نباتات مختلفة مثل النعناع والبقدونس والهيل سعيًا لإنتاج نظارات صديقة للبيئة وتواكب الموضة أيضًا، إلى أن وجد ضالته في رواسب مشروب القهوة، وفقًا لوكالة رويترز.

وتستخدم صناعات تراعي البيئة رواسب القهوة بالفعل في إنتاج أشياء مثل قطع الأثاث والأكواب وأحبار الطباعة والوقود العضوي، لكن هافريلينكو هو أول من استخدمها في صنع نظارات شمسية تنبعث منها رائحة المشروب الساخن.

واستخدم هافريلينكو، الذي ينحدر من عائلة معروفة بصناعة النظارات ولديه خبرة 15 عامًا في هذه الصناعة، رواسب نحو 300 عينة قبل صنع النظارة التي وصفها بالمثالية والمتاحة حاليًا بسعر يتراوح بين 78 و89 دولارًا، وقال إن الميزة الأساسية للنظارة المصنوعة من رواسب القهوة وألياف الكتان والملتصقة باستخدام زيت نباتي هي أنها تتحول عند التخلص منها لسماد بعد عشرة أعوام.

وفي أول محاولة من جانب «أوتشيس كوفي» لجمع أموال من العملاء عبر منصة «كيكستارتر»، جمعت ما يزيد على 13 ألف دولار متخطية هدفها الأول بجمع عشرة آلاف دولار، وجذبت عملاء من الولايات المتحدة وغرب أوروبا واليابان وأستراليا، وذكر هافريلينكو أن عشرة في المئة فقط من زبائنه من أوكرانيا، وقال «هدفنا الأساسي هو الترويج لفكرة إنتاج مواد تحافظ على البيئة أولًا، والتخلص من النفايات بشكل مناسب ثانيا».