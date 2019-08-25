تحقيق في أول جنحة مرتكبة في الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 12:44 مساء
صورة ملتقطة لرائدة الفضاء آن ماكلاين (أ ف ب)

تحقّق وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» في ملابسات قضية قد تكون أول جنحة مرتكبة في الفضاء، بحسب ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».

فرائدة الفضاء آن ماكلاين متهمة بانتحال شخصية شريكتها السابقة والاطلاع على بياناتها المالية بما يتعارض مع القانون خلال مهمة لها مدّتها ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وكانت سامر ووردن الشريكة السابقة لآن ماكلاين قد تقدّمت هذا العام بشكوى إلى اللجنة الفدرالية للتجارة «اف تي سي»، وهي وكالة مستقلّة، بعدما علمت أن ماكلاين نفذت لحسابهما المصرفي المشترك من دون إذنها، كما قدّمت عائلة ووردن شكوى إلى مديرية التفتيش العام في الناسا، بحسب «نيويورك تايمز».

وقال محامي آن ماكلاين من جهته إن موكّلته لم ترتكب سوءًا من خلال نفاذها للبيانات المصرفية عندما كانت على متن محطة الفضاء الدولية للاطلاع على الحساب المشترك للشريكتين، كما كانت تفعل طوال علاقتهما، واتصل محقّقو الناسا بكلّ من ووردن وماكلاين للتحقيق في ملابسات القضية.

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