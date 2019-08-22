روسيا تطلق أول روبوت من صنعها إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 10:06 صباحا
الروبوت «فيودور» قبل انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية (أ ف ب)

أطلقت روسيا صاروخًا الخميس، يحمل على متنه أول روبوت بملامح بشرية من صنعها سينزل في محطة الفضاء الدولية خلال فترة تجريبية تمهيدًا لاستخدام هذه الأجهزة في استكشاف الفضاء البعيد.

وأقلع الروبوت «فيودور» الذي يحمل رمز التعريف «سكايبوت إف 850» على متن صاروخ «سويوز» أطلق عند الساعة 6,38 بتوقيت موسكو (3,38 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور في كازاخستان، وفق «فرانس برس». 

ومن المفترض أن يصل «فيودور» السبت إلى محطة الفضاء الدولية حيث سيبقى 10 أيام حتّى السابع من سبتمبر.

وقال الروبوت وقت الإقلاع «انطلقنا، انطلقنا» بحسب المشاهد التي بثّت على التلفزيون، في إشارة على ما يبدو إلى ما قاله يوري غاغارين وقت انطلاقه في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء سنة 1961.

ويبلغ طول هذا الروبوت الفضي الذي يكتسي ملامح بشرية 1,80 متر وهو يزن حوالى 160 كيلوغرامًا. وله حساب في كلّ من «إنستغرام» و«تويتر» يستعرض فيه أنشطته اليومية، مثل تعلّمه كيفية فتح زجاجة مياه.

وسينفّذ الروبوت عدّة مهام في محطة الفضاء الدولية تحت إشراف الرائد الروسي ألكساندر سكفورتسوف الذي انضمّ إلى طاقم المحطة الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء «ريا نوفوستي».

«فيودور» ليس أول روبوت يسافر إلى الفضاء، حيث أرسلت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) روبوتًا بملامح بشرية اسمه «روبونوت 2» طوّر بالتعاون مع «جنرال موتورز»، إلى الفضاء بهدف تشغيله في بيئة عالية المخاطر.

وعاد إلى الأرض سنة 2018 بسبب مشاكل تقنية.

وفي العام 2013، أرسلت اليابان الروبوت الصغير «كيروبو» تحت إشراف أول قائد ياباني لمحطة الفضاء الدولية كويشي واكاتا.

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