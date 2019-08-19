موسيقي تركي يحتج على إزالة الغابات لإنشاء موقع تعدين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 11:25 صباحا
الاحتجاج كان على إزالة الغابات لبناء منجم لتعدين الذهب بالسيانيد (أ ف ب)

حضر مئات الأتراك الأحد، احتفالا أحياه المؤلف الموسيقي فاضل ساي على البيانو احتجاجا على إزالة الغابات بغية بناء منجم لتعدين الذهب بالسيانيد في شمال غرب تركيا.

وواجهت شركة التعدين الكندية «ألاموس غولد إنك» التي اشترت الموقع قرب بلدة كيرازلي في مقاطعة شنق قلعة، مقاومة قوية من الناشطين على مدار الأسبوعين الماضيين، وفق «فرانس برس».

وأطلق دعاة حماية البيئة حملة لوقف بناء المنجم بسبب مزاعم تفيد بأن بناءه يتطلب قطع عشرات الآلاف من الأشجار.

لكن السلطات نفت تلك المزاعم وقالت إن حوالى 13 ألف شجرة فقط قطعت وسيعاد زرعها لاحقا.

ويجادل البيئيون بأن النشاطات المتعلقة بالتعدين في المنطقة قد تلحق أضرارًا كبيرة بالبيئة.

وبعد انتهاء الحفلة، سار المعارضون إلى موقع التعدين احتجاجا على إنشائه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية
رياضة محلية
مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة ارتطام كوكب بالمشتري قبل 4.5 مليار عام