موسيقي تركي يحتج على إزالة الغابات لإنشاء موقع تعدين

الاحتجاج كان على إزالة الغابات لبناء منجم لتعدين الذهب بالسيانيد (أ ف ب)

حضر مئات الأتراك الأحد، احتفالا أحياه المؤلف الموسيقي فاضل ساي على البيانو احتجاجا على إزالة الغابات بغية بناء منجم لتعدين الذهب بالسيانيد في شمال غرب تركيا.

وواجهت شركة التعدين الكندية «ألاموس غولد إنك» التي اشترت الموقع قرب بلدة كيرازلي في مقاطعة شنق قلعة، مقاومة قوية من الناشطين على مدار الأسبوعين الماضيين، وفق «فرانس برس».

وأطلق دعاة حماية البيئة حملة لوقف بناء المنجم بسبب مزاعم تفيد بأن بناءه يتطلب قطع عشرات الآلاف من الأشجار.

لكن السلطات نفت تلك المزاعم وقالت إن حوالى 13 ألف شجرة فقط قطعت وسيعاد زرعها لاحقا.

ويجادل البيئيون بأن النشاطات المتعلقة بالتعدين في المنطقة قد تلحق أضرارًا كبيرة بالبيئة.

وبعد انتهاء الحفلة، سار المعارضون إلى موقع التعدين احتجاجا على إنشائه.