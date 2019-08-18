قصة ارتطام كوكب بالمشتري قبل 4.5 مليار عام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 02:30 مساء
قصة ارتطام كوكب بالمشتري قبل 4.5 مليار عام (أرشيفية:انترنت)

قال باحثون، الخميس، إن كوكبًا في طور التكوين تبلغ كتلته عشرة أمثال كتلة الأرض، ربما اصطدم بكوكب المشتري، بعد فترة وجيزة من اكتماله في تصادم كبير ترك آثارًا دائمة على ما يبدو على قلب المشتري.

وقد يكون التصادم العنيف، الذي يفترض العلماء أنه سيفسر المعلومات التي جمعتها مركبة الفضاء «جونو» التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، وقع بعد ملايين السنين من ميلاد الشمس قبل نحو 4.5 مليار عام، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال عالم الفلك أندريا إيسيلا، الباحث في جامعة رايس في مدينة هيوستون، «نعتقد أن التصادمات، خاصة التصادمات الضخمة، ربما كانت شائعة خلال فترة تكوين النظام الشمسي، فعلى سبيل المثال، نعتقد أن قمرنا تشكل بعد حدث مماثل، لكن التصادم الذي نفترض حدوثه مع المشتري كان هائلًا».

ووفقًا لهذا السيناريو فإن الكوكب، الذي كان في طور التكوين واصطدم بالمشتري، انغمس في أعماق الكوكب الضخم الذي ابتلعه، ويصل قطر المشتري، الكوكب الغازي الضخم الذي تغطيه سحب حمراء وبنية وصفراء وبيضاء كثيفة، إلى 143 ألف كيلومتر.

وقال شانغ فاي ليو، أستاذ الفلك المشارك في جامعة «صن يات-سن» بمدينة تشوهاي الصينية ورئيس فريق البحث المنشور بدورية «نيتشر»، «يقيس جونو مجال الجاذبية للمشتري بدقة استثنائية، العلماء يستخدمون هذه المعلومات لتحديد المواد التي يتألف منها الكوكب».
 

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