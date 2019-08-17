«إنستغرام» يمكن مستخدميه من كشف المعلومات الكاذبة

ستتيح هذه الأداة الجديدة الإبلاغ عن منشور من خلال اختيار سمة «فالس إنفورمايشن» (أ ف ب)

سيتمكن مستخدمي «إنستغرام» قريبا من استخدام أداة جديدة تساعدهم في الإبلاغ عن المحتوى الذي يتضمن معلومات مغلوطة.

وستتيح هذه الأداة الجديدة الإبلاغ عن منشور من خلال اختيار سمة «فالس إنفورمايشن» (معلومات خاطئة) للفت انتباه المدققين المستقلين في صحة الأخبار كي يتحققوا منه، وفق ما كشفت ناطقة باسم «فيسبوك» التي تملك «إنستغرام»، وفق «فرانس برس».

ومن المرتقب أن توضع هذه الأداة الجديدة في متناول المستخدمين، المقدّر عددهم بنحو المليار بحلول نهاية أغسطس، فيما قالت الناطقة باسم المجموعة «اعتبارا من اليوم، سيتسنّى للناس إبلاغنا بوجود منشورات على إنستغرام يعتبرون أنها خاطئة... نستثمر كثيرا للتصدّي لانتشار المعلومات المغلوطة على منصاتنا كافة».

«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت

واتُهمت «فيسبوك» بأنها لم تأخذ على محمل الجدّ محاولات نشر معلومات خاطئة روّج لها مقرّبون من الكرملين للتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية سنة 2016 لصالح دونالد ترامب. ولن تحذف المنشورات التي أبلغ عنها، إذا لم تكن تخالف قواعد الشبكة، لكنها لن تظهر في نتائج البحث على المنصة. وتنوي «فيسبوك» أيضا الاستعانة بالذكاء الصناعي لرصد المعلومات الخاطئة، قبل حتّى أن يبلغ عنها المستخدمون.