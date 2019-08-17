«إنستغرام» يمكن مستخدميه من كشف المعلومات الكاذبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أغسطس 2019, 01:36 مساء
ستتيح هذه الأداة الجديدة الإبلاغ عن منشور من خلال اختيار سمة «فالس إنفورمايشن» (أ ف ب)

سيتمكن مستخدمي «إنستغرام» قريبا من استخدام أداة جديدة تساعدهم في الإبلاغ عن المحتوى الذي يتضمن معلومات مغلوطة.

وستتيح هذه الأداة الجديدة الإبلاغ عن منشور من خلال اختيار سمة «فالس إنفورمايشن» (معلومات خاطئة) للفت انتباه المدققين المستقلين في صحة الأخبار كي يتحققوا منه، وفق ما كشفت ناطقة باسم «فيسبوك» التي تملك «إنستغرام»، وفق «فرانس برس».

ومن المرتقب أن توضع هذه الأداة الجديدة في متناول المستخدمين، المقدّر عددهم بنحو المليار بحلول نهاية أغسطس، فيما قالت الناطقة باسم المجموعة «اعتبارا من اليوم، سيتسنّى للناس إبلاغنا بوجود منشورات على إنستغرام يعتبرون أنها خاطئة... نستثمر كثيرا للتصدّي لانتشار المعلومات المغلوطة على منصاتنا كافة».

«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت

واتُهمت «فيسبوك» بأنها لم تأخذ على محمل الجدّ محاولات نشر معلومات خاطئة روّج لها مقرّبون من الكرملين للتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية سنة 2016 لصالح دونالد ترامب. ولن تحذف المنشورات التي أبلغ عنها، إذا لم تكن تخالف قواعد الشبكة، لكنها لن تظهر في نتائج البحث على المنصة. وتنوي «فيسبوك» أيضا الاستعانة بالذكاء الصناعي لرصد المعلومات الخاطئة، قبل حتّى أن يبلغ عنها المستخدمون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
البعثة الأممية ترحب بانخفاض العنف في طرابلس.. وترصد انتهاكات الهدنة
ليبيا
نحو 2.5 مليون حاج يختتمون المناسك بطواف الوداع في مكة
عربى
نادي زاخو العراقي يختار مدربًا ليبيًّا لفريقه
رياضة محلية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي جديد لاختيار جنس المولود