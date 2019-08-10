«آبل» تواصل التراجع في سوق الهواتف الذكية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 12:12 مساء
تراجعت آبل في سوق الهواتف الذكية مرة جديدة وخسرت المركز الثالث لصالح شركة صينية أقل شهرة (أ ف ب)

خسرت «آبل» المركز الثالث في سوق الهواتف الذكية، لتحل مكانها شركة صينية أقل شهرة منها، على ما أظهرت أرقام المبيعات في الربع الثاني.

وحل هاتف «آي فون» الشهير في المرتبة الرابعة في المبيعات العالمية مع 35,3 مليون جهاز في مقابل 36,2 مليونا للصيني «أوبو» على ما أفادت شركة «آي اتش ماركت».

وتوقفت «آبل» عن نشر بيانات مفصلة عن مبيعاته جهاز «آي فون»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحافظت «سامسونغ» التي كشفت، الأربعاء، عن جهاز عالي النوعية «غالاكسي نوت 10»، على المرتبة الأولى بأشواط مع 23 % من السوق ببيعها 75,1 مليون جهاز متقدمة على «هواوي» مع حصة 18 % إثر بيعها 58,7 مليون هاتف ذكي.

وتريد «آبل» أن تثبت أنها قادرة على تسجيل النتائج الجيدة بعيدا عن منتجها الرئيسي « آي فون» بفضل أجهزة وخدمات تساعدها على تعويض تراجعها في سوق الهواتف الذكية.

وفي الربع الأخير (أبريل-يونيو) شكلت إيرادات مبيعات «آي فون» أقل من نصف رقم أعمال المجموعة للمرة الأولى. لكن «آبل» تمكنت من تحسين إيراداتها بنسبة 1 % رغم تراجع إيرادات «أي فون» بنسبة 12 %.

وبحسب شركات أبحاث سوق أخرى حافظت «آبل» على المركز الثالث رغم تراجع مبيعات «آي فون».

في المقابل قالت شركة «كاونتربوينت انترناشونال» إن شركة «هواوي» ستتأثر في المستقبل سلبيا بوضعها على القائمة السوداء من قبل واشنطن مع أن مبيعاتها استمرت بالارتفاع في الربع الثاني.

وفي المجموع حققت الشركات الصينية (هواوي واوبو وفيفو وريلم وشاومي) حصة قياسية بلغت 42 % من السوق في الربع الثاني بحسب «كاونتربوينت».

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