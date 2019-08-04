«فيسبوك» تضيف اسمها لتطبيق «إنستغرام»

«فيسبوك» تضيف اسمها لتطبيق «إنستغرام» (ارشيفية:انترنت)

بدأت شركة «فيسبوك» الأسبوع الماضي في إضافة اسمها إلى اسم تطبيق «إنستغرام»، في إحدى أولى المرات التي تكشف فيها للمستخدمين عن ملكيتها منصة تبادل الصور الشهيرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي بالعالم مزيدا من المراجعة من قبل الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم من أجل شفافية أكبر فيما يتعلق بممارسات خصوصية البيانات وطريقة عرض فيسبوك للمعلومات الخاصة بالمستخدمين والجهات التي تطلعها على هذه المعلومات، وفقا لوكالة «رويترز».

وعلى الرغم من أن الاسم لم يظهر لجميع المستخدمين، فيمكن رؤية عبارة «إنستغرام فروم فيسبوك» أسفل صفحة الإعدادات في تطبيق إنستجرام على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس.

وقال ناطق باسم الشركة «نريد أن نكون أكثر وضوحا بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءا من فيسبوك»، وسوف تضيف «فيسبوك» أيضا اسمها لاسم تطبيق التراسل واتساب.

وكانت شركة «فيسبوك» اشترت «إنستغرام» العام 2012 وواتساب العام 2014، ويستخدم كل منهما حاليا أكثر من مليار شخص.

وأصبح تطبيق «إنستغرام» مهما بشكل خاص في إضافة إيرادات لـ«فيسبوك» حيث ظل التطبيق بمنأى إلى حد كبير عن الفضائح المتعلقة بخصوصية الشركة الأم المالكة له، كما أنه يجذب المستخدمين الشبان بمعدل أسرع بكثير علاوة على جذب المزيد من المعلنين.

وقالت شركة «فيسبوك» في يوليو إن القواعد الجديدة وتغيير المنتجات بهدف حماية خصوصية المستخدمين سيؤدي إلى إبطاء نمو إيراداتها العام المقبل، كما وافقت على دفع خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حول خصوصية البيانات أجرته اللجنة الاتحادية الأميركية المعنية بالتجارة.