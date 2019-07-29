ارتفاع أعداد النمور البرية في الهند

نمر بنغالي في متنزه هندي، 21 ديسمبر 2014 (أ ف ب)

ارتفع عدد النمور البرية في الهند بنسبة 30% خلال أربع سنوات، بحسب إحصاء حكومي جديد نشر الإثنين، بشأن هذا الحيوان الذي يشكل موضع تعبئة دولية لتفادي انقراضه.

وخلص هذا المسح الذي أجري السنة الفائتة إلى أن الهند تضم 2967 نمرًا بريًا في مقابل 2226 خلال الإحصاء السابق في 2014. ويُمثل هذا البلد العملاق في جنوب آسيا أكثر بلدان العالم تعدادًا بالنمور البرية، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي لدى تقديمه نتائج تقرير «أول إنديا تايغر إيستيميشن ريبورت 2018»، «إنه إنجاز تاريخي للهند. نعيد تأكيد التزامنا في حماية النمور».

وفي العام 1900، كان العالم يضم أكثر من مئة ألف نمر بري بحسب التقديرات. غير أن هذه الأعداد تراجعت إلى أدنى مستوياتها مع 3200 نمر بري حول العالم سنة 2010 إثر زوال ثلاثة من الأجناس الفرعية بالكامل.

وخلال قمة استضافتها روسيا هذا العام، تعهدت الهند ومعها قادة 12 بلدًا آخر يحوي نمورًا مضاعفة أعداد هذه الحيوانات بحلول 2022.

ويسجل عدد النمور في الهند ازديادًا مطردًا منذ 2006، السنة التي تراجع فيها العدد إلى 1411 حيواناً فقط. لكن المستوى لم يعد إلى ذلك المسجل في 2002 حين كانت الهند تضم 3700 من هذه الحيوانات بحسب التقديرات. وبين 2010 و2014، ارتفع عدد النمور الهندية بنسبة تقرب من 30%.

وقال رئيس الوزراء الهندي «قبل خمسة عشر عامًا، كانت لدينا مخاوف كبيرة إزاء تراجع عدد النمور. لقد كان ذلك تحديًا كبيرًا لنا لكننا حققنا أهدافنا».

ويحصي هذا البلد البالغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة كل أربع سنوات عدد النمور الموجودة خارج الأسر على أراضيه. وفي المسح الأخير، وضع باحثون 26 ألف كاميرا في مناطق يُعرف أنها تضم نمورًا.

بعدها حللت برمجيات معلوماتية بدقة 350 ألف صورة التقطت لتحديد كل حيوان.

وقادت أنشطة الصيد والتمدد البشري النمور البرية إلى حافة الانقراض. وتضم الهند من تخوم الهملايا إلى المناطق المعزولة في شمال شرق البلاد مرورًا بالسهول في الشمال، حوالى خمسين محمية طبيعية لحماية هذه الحيوانات.