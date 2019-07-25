فيسبوك تدفع غرامة قياسية 5 مليارات دولار لانتهاك الخصوصية

فيسبوك تدفع غرامة قياسية 5 مليارات دولار لانتهاك الخصوصية (ارشيفية:انترنت)

قالت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية الأربعاء إن شركة فيسبوك ستدفع غرامة قيمتها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي بانتهاك خصوصية المستخدمين، كما ستعيد الشركة هيكلة نهجها بشأن الخصوصية.

وصوتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لصالح التسوية التي لا تزال بحاجة لموافقة المحكمة عليها، وأيد الجمهوريون التسوية بينما عارضها الديمقراطيون، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال الجمهوري جو سايمونز رئيس اللجنة في بيان «رغم وعودها المتكررة لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم بأنها قادرة على التحكم في كيفية تبادل المعلومات الشخصية، فقد قوضت فيسبوك خيارات المستهلكين».

وقال الديمقراطي روهيت تشوبرا مفوض اللجنة إن العقوبة منحت حصانة تامة للمسؤولين التنفيذين في فيسبوك «ولم تضع قيودًا حقيقية على نموذج أعمال فيسبوك، كما لا تصلح المشكلات الأساسية التي أدت لهذه الانتهاكات».

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأربعاء إن فيسبوك وافقت على دفع 100 مليون دولار إضافية لتسوية مزاعم بأنها ضللت المستثمرين بشأن خطورة إساءة استخدام بيانات المستخدمين.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن سياسة فيسبوك بشأن البيانات خدعت عشرات الملايين من الأشخاص الذين استخدموا تقنية التعرف على الوجه التي طرحتها شركة التواصل الاجتماعي، كما أنها انتهكت القواعد عندما لم تكشف أن أرقام الهواتف التي جمعتها لإحدى الخواص الأمنية سيتم استخدامها أيضًا لأغراض إعلانية.

وبموجب التسوية المعلنة الأربعاء، سيشكل مجلس إدارة فيسبوك لجنة مستقلة للخصوصية تنهي سيطرة الرئيس التنفيذي مارك زوكربرغ المطلقة على القرارات التي تؤثر على خصوصية المستخدمين.

وفيسبوك ممنوعة من السؤال عن كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني لخدمات أخرى لدى إنشاء المستهلكين لحساباتهم، والشركة ممنوعة كذلك من استخدام أرقام الهواتف التي تحصل عليها من أجل الخواص الأمنية لأغراض إعلانية، ويجب عليها أخذ موافقة المستخدم من أجل استخدام بيانات تقنية التعرف على الوجه أيضًا.