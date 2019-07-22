إيطاليا تسعى لمكافحة إدمان الأجهزة الإلكترونية

القانون المقترح في إيطاليا يهدف إلى مكافحة الاستخدام المفرط للحواسيب والهواتف الذكية (أ ف ب)

بات إدمان الأطفال والشباب للأجهزة الإلكترونية والإنترنت في صلب اقتراح قانون في إيطاليا يهدف إلى مكافحة الاستخدام المفرط لا بل المرضي للحواسيب والهواتف الذكية.

ويدعم اقتراح القانون هذا في مجلس النواب حركة 5 نجوم الذي يهدف إلى مكافحة «رهاب فقدان الهاتف المحمول» أو نوموفوبيا، وفق «فرانس برس».

ويقترح النص توفير تدريبات على الوقاية من هذا الأمر فضلا عن عناية بالمصابين به وبرامج محددة للسماح للأهل برصد تصرفات أطفالهم المشبوهة.

وينص اقتراح القانون على «اعتماد التثقيف لاستخدام مدرك للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي» في المدارس.

و«رهاب فقدان الهاتف المحمول» الذي يطال خصوصا الشباب يقوم على استخدام هوسي للهاتف الذكي ومتابعة متواصلة للرسائل الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حتى ساعة متقدمة من الليل.

وأظهرت دراسة أجرتها في الفترة الأخيرة الجمعية الوطنية لإدمان الأجهزة الإلكترونية نشرتها الإثنين، وسائل إعلام إيطالية أن نصف الإيطاليين الشباب بين 15-20 عامًا يطلعون على هاتفهم الذكي 75 مرة في اليوم.

ونشر تقرير آخر في يونيو أظهر أن 61 % من الإيطاليين يستخدمون هاتفهم أو جهازهم اللوحي في السرير أيضا وتصل هذه النسبة إلى 81 % لدى فئة 18-34 عاما.