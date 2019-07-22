إيطاليا تسعى لمكافحة إدمان الأجهزة الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 05:14 مساء
القانون المقترح في إيطاليا يهدف إلى مكافحة الاستخدام المفرط للحواسيب والهواتف الذكية (أ ف ب)

بات إدمان الأطفال والشباب للأجهزة الإلكترونية والإنترنت في صلب اقتراح قانون في إيطاليا يهدف إلى مكافحة الاستخدام المفرط لا بل المرضي للحواسيب والهواتف الذكية.

ويدعم اقتراح القانون هذا في مجلس النواب حركة 5 نجوم الذي يهدف إلى مكافحة «رهاب فقدان الهاتف المحمول» أو نوموفوبيا، وفق «فرانس برس».

ويقترح النص توفير تدريبات على الوقاية من هذا الأمر فضلا عن عناية بالمصابين به وبرامج محددة للسماح للأهل برصد تصرفات أطفالهم المشبوهة.

وينص اقتراح القانون على «اعتماد التثقيف لاستخدام مدرك للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي» في المدارس.

و«رهاب فقدان الهاتف المحمول» الذي يطال خصوصا الشباب يقوم على استخدام هوسي للهاتف الذكي ومتابعة متواصلة للرسائل الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حتى ساعة متقدمة من الليل.

وأظهرت دراسة أجرتها في الفترة الأخيرة الجمعية الوطنية لإدمان الأجهزة الإلكترونية نشرتها الإثنين، وسائل إعلام إيطالية أن نصف الإيطاليين الشباب بين 15-20 عامًا يطلعون على هاتفهم الذكي 75 مرة في اليوم.

ونشر تقرير آخر في يونيو أظهر أن 61 % من الإيطاليين يستخدمون هاتفهم أو جهازهم اللوحي في السرير أيضا وتصل هذه النسبة إلى 81 % لدى فئة 18-34 عاما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تعليقًا على إعدامات التجسس: وقعوا في «فخ التأشيرة الأميركية»
دولى
كاركاتير حليم - مكافحة الفساد!
كاريكاتير
نقل زعيم المخدرات المكسيكي «إل تشابو» إلى سجن «الجحيم»
منوعات
الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا بجانب روسيا ضمن دول لم تتخذ إجراءات لإنهاء «العبودية الحديثة»
ليبيا
تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
فرنسا تدعو إلى اجتماع مفتوح حول ليبيا والهجرة عبر «المتوسط»
ليبيا
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون شخص يستعدون لـ«غزو» قاعدة عسكرية أميركية