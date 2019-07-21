بركان إيتنا يثور مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 10:13 صباحا
فيديو لفرانس برس يظهر ثوران بركان جبل ايتنا الاكبر في أروربا في 31 مايو 2019 (أ ف ب)

ثار بركان إيتنا بداية من ليل الجمعة - السبت، مع انفجارات وتدفقات للحمم البركانية من إحدى فتحاته الموجودة في المنطقة الجرداء من قمة البركان الكائن في صقلية، وفق المعهد الإيطالي للجيوفيزيا وعلم البراكين.

وأوضح المعهد في بيان أن النشاط البركاني متقطع مع تدفق حمم بركانية على قسمه الجنوبي الشرقي، المعروف باسم وادي الثور، على طول 1.5 كلم من نقطة الانبعاث، وفق «فرانس برس».

وبلغ النشاط البركاني أقصاه عند منتصف الليل، ودفع الى إغلاق مطارين في مدينة كاتانيا بسبب ارتفاع انبعاثات الرماد في الأجواء. وأعيد فتح المطارين جزئيا صباح السبت.

وذكر المعهد ان الفتحة الجنوبية الشرقية كانت دخلت في مرحلة من النشاط ابتداء من 14 يوليو.

ويعد إيتنا الواقع على ارتفاع 3300 متر، أهم بركان ناشط في أوروبا، مع حالات ثوران متواترة منذ 2700 سنة على الأقل. ويعود ثورانه الأخير الكبير إلى شتاء 2008-2009.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على الكتابات الليبية عن بطل أفريقيا الجديد
رياضة محلية
قرصنة حساب شرطة لندن على «تويتر»
دولى
5.4 مليار دينار فائض الإنفاق: 74% للمرتبات والدعم.. والتنمية لا تتجاوز 5%
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل القاص أحمد العنيزي
ثقافة وفن
«الوطنية للنفط»: توقف إنتاج 290 ألف برميل يوميًا من حقل الشرارة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية.. مبادرة سياسية للحل أم نواة انقسام جديد؟
ليبيا
«فرسان المتوسط» تستعد لـ «نسور قرطاج»
رياضة محلية
مفاجأة بجائزة أفضل لاعب في أمــم أفريقيا
رياضة عالمية
أمن طرابلس يكشف مصير مدير مركز الرقابة على الأغذية بعد أنباء عن اختطافه
ليبيا
بلدية غريان تعلن «تحصين المدينة» وتفعيل غرفة عمليات مشتركة
ليبيا
إيطاليا تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن سرقيوة
ليبيا
بالفيديو: وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول نقل الاختصاصات إلى البلديات
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتبرها «نعمة إلهية».. رجل لم يغسل شعره منذ 40 عامًا