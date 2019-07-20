ماليزيا: سلحفاة «مذهلة» برأسين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 10:23 صباحا
سلحفاة برأسين في ماليزيا (أ ف ب)

شهدت ماليزيا ولادة سلحفاة برأسين، غير أنها لم تعش سوى لبضعة أيام، ووصفت بأنها كائن «مذهل للغاية».

واكتشفت هذه السلحفاة الصغيرة في جزيرة مابول في الجزء الماليزي من بورنيو، من بين حوالى تسعين صغير سلحفاة رأت النور أخيرًا في داخل عش، وفق «فرانس برس».

وأشار عالم الأحياء البحرية ديفيد ماكان العامل في منظمة «أس جي سيز» المعنية بحفظ البيئة التابعة لمركز «سكوبا جانكي» للغوص المسؤول عن الاهتمام بالعش، إلى أن هذا الكائن «مذهل للغاية».

وقال في بيان «الرأس الأيمن يبدو كأنه يتحكم بالزعنفة الخلفية اليمنى، والرأس الأيسر يتحكم بالزعنفة الخلفية اليسرى. مع ذلك، يمكن للرأسين تنسيق حركتيهما للمشي والسباحة».

وأضاف رئيس مركز «أس جي سيز» محمد خير الدين ريمان «لم نر مثل هذا الأمر من قبل» رغم أن المركز شهد ولادة حوالى 13 ألف صغير سلحفاة.

غير أن السلحفاة نفقت الأربعاء، على ما أفاد الطبيب البيطري المسؤول عن الثروة الحيوانية في ولاية صباح الماليزية سن ناثان.

ولا يزال سبب النفوق مجهولًا، لكن فرص البقاء في الطبيعة لهذه السلحفاة كانت ضعيفة أصلًا وفق الطبيب البيطري.

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