نظام الملاحة الأوروبي «غاليليو» يعود للعمل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يوليو 2019, 05:23 مساء
إطلاق أربعة أقمار صناعية لنظام «غاليليو» الأوروبي، 25 يوليو 2018 (أ ف ب)

يستأنف نظام «غاليليو» الأوروبي للملاحة بالأقمار الصناعية، نشاطه قريبًا بعد توقفه عن العمل منذ الجمعة، بحسب ما أعلنت الوكالة الأوروبية المكلفة بتشغيله الخميس متحدثة في الوقت عينه عن «اضطراب محتمل».

وأوضح عضو في الفريق الخاص بـ«غاليليو» لوكالة «فرانس برس» أن «الخدمات الأساسية لغاليليو أعيدت إلى طبيعتها. وبات في إمكان المستخدمين التجاريين رؤية إشارات لاستئناف خدمات التموضع والمزامنة الخاصة بغاليليو».

هذا النظام الذي بدأ العمل في مرحلة تجريبية منذ نهاية 2016، تعرض لعطل الجمعة إثر مشكلة تقنية متصلة ببنيته التحتية على الأرض.

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