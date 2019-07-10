تعرف على أول دولة أوروبية مغطاة بتقنية الجيل الخامس

مشاركون في حفل إطلاق شبكة الجيل الخامس في موناكو - 9 يوليو 2019 (أ ف ب)

أصبحت إمارة موناكو، الواقعة جنوب شرقي فرنسا، أول دولة أوروبية مغطاة بالكامل بتقنية الجيل الخامس، بعدما أطلقت شبكة «موناكو تيليكوم» للاتصالات، الثلاثاء، شبكتها باستخدام تجهيزات مصنعة من مجموعة «هواوي» الصينية.

وقال رئيس «موناكو تيليكوم» إتيان فرانزي «أصبحنا أول دولة مغطاة بالكامل بشبكة الجيل الخامس»، مضيفًا «هذه الركيزة الأولى من برنامج إكستندد موناكو الذي تنتهجه الإمارة وسيتيح لنا الانتقال بصورة كاملة إلى العصر الرقمي». وستتيح الشبكة الجديدة للإمارة نشر سلسلة من الخدمات في مجالات عدة بينها النقل والخدمات الأمنية، حسب «فرانس برس».

وأوضح المندوب الوزاري المكلف شؤون الانتقال الرقمي في موناكو فريديريك جينتا «هذا تغيير في النموذج المتبع يسمح لنا بإدخال حياتنا في العصر الرقمي. وفي موناكو، الجيل الخامس يبشر بجودة حياة أفضل للجميع وفرص استثنائية. هو سيتيح تكييف الحياة على حاجاتنا».

وتمثل هذه العملية لمجموعة «هواوي» أيضًا مناسبة لتلميع صورتها بعد وضعها من جانب واشنطن على قائمة الشركات المشتبه في ضلوعها بأنشطة تجسس لحساب بكين.

وقال نائب رئيس «هواوي» غوو بينغ إن «موناكو أرض صغيرة ما يتيح لنا أن نجعل منها واجهة في بعض المجالات، خصوصًا من خلال ربط تطوير الجيل الخامس بمشاريع المدينة الذكية. وسيشكل ذلك نموذجًا لشركات اتصالات ودول أخرى».

ومن بين أمثلة الاستخدام المقدمة في موناكو، قدّمت شركة «كلير تشانيل» المتخصصة في التجهيزات الحضرية نموذجها عن مواقف الحافلات الذكية مع اتصال بشبكات الإنترنت اللاسلكي وخدمات إضافية أخرى.

وسيكون عناصر الإطفاء في الإمارة مزودين من ناحيتهم بطائرات مسيّرة تتيح نشر صور عالية الوضوح «كاي» وفي الوقت الحقيقي، ما سيخولهم التحكم بالحوادث المحتملة في سائر أنحاء المدينة.

ونشرت دول عدة تقنية الجيل الخامس في العالم لاستخدامات مختلفة. وأعلنت كوريا الجنوبية مطلع أبريل أن هذه الشبكة تغطي كامل أراضيها كما نشرت أرقامًا تبيّن التأقلم السريع للمستهلكين المحليين مع هذه التقنية الجديدة.