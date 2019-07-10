دراسة تثبت وجود جنس آخر يرقص على الموسيقى البشرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 10:17 صباحا
الببغاء سنوبول يجيد 14 حركة راقصة (أ ف ب)

عاد الببغاء الأبيض الشهير ذو العرف الأصفر «سنوبول»، نجم يوتيوب منذ قرابة عقد بفضل تسجيل مصور يظهر تمايله على موسيقى «باكستريت بويز»، إلى الضوء مع مقال علمي يشرح بالتفاصيل ما لا يقل عن أربع عشرة حركة راقصة يبرع فيها.

وتظهر هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «كورنت بيولوجي»، «للمرة الأولى وجود جنس آخر يرقص حقًا على الموسيقى البشرية بصورة عفوية ومن دون تدريب، ببساطة على قاعدة نموه الذاتي وتفاعلاته الاجتماعية مع البشر»، على ما أفاد الباحث في علم النفس في جامعتي تافتس وهارفارد أنيروده باتيل وكالة «فرانس برس».

وكان هذا الباحث نشر دراسة أولى عن الببغاء «سنوبول» في المجلة عينها، لكن في تلك الفترة كانت حركات الطير تقتصر على تحريك الرأس ورفع القائمتين.

لكن بعيد ذلك، لاحظت مالكة «سنوبول» إيرينا شولز التي تهتم به داخل ملجأ للطيور في مدينة دانكن بولاية كارولاينا الجنوبية، أن الحيوان يظهر إبداعًا متزايدًا.

ولإجراء دراسة علمية لهذا الببغاء، أسمع أنيروده باتيل وزملاؤه الطير أغنيات ضاربة من الثمانينات بواقع ثلاث مرات لكل منها، على مدى 23 دقيقة... ثم صوّروا النتيجة.

وسمحت عملية مراقبة دقيقة لكل لقطة بإحصاء 14 حركة منفصلة، بما في ذلك هز الرأس بما يشبه حركات الموسيقيين في حفلات الهارد روك، فضلاً عن حركتين مدمجتين كما يظهر فيديو نشره الباحثون.

وقال أنيروده باتيل «هي حركات معقدة أكثريتها ليست جزءًا من السلوك الطبيعي للببغاوات»، مضيفًا «ليتني أستطيع الرقص مثل (الببغاء) سنوبول».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة