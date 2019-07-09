«إنستغرام» تكشف أدوات جديدة للحدّ من المضايقات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 02:58 مساء
«إنستغرام» تكشف عن أدوات جديدة للحد من المضايقات على الإنترنت (أ ف ب)

كشفت «إنستغرام» عن أدوات جديدة للتصدي للمضايقات عبر الإنترنت في سياق جهودها الرامية إلى توفير بيئة آمنة لمستخدميها.

ومن بين هذه الإجراءات الجديدة، تحذير تصدره برمجية ذكاء صناعي يوجه للمستخدمين الذين ينوون نشر ملاحظات مهينة على التطبيق، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال آدم موسيري مدير إنستغرام إن «هذا التدخل يتيح للأشخاص فرصة التفكير بملاحظاتهم وإلغائها ويجنب المتلقي الاطلاع على محتويات مسيئة».

ومن شأن أداة أخرى أن تحد من تدفق الملاحظات السيئة على حساب مستخدم ضحية مضايقات.

وهذه الخاصية موجهة للمستخدم قد يحجم عن الانسحاب من حساب يزعجه أو عن حجبه خشية أن يتفاقم الوضع، وسيتسنى للمستخدم لجم نطاق تحرك آخر يسعى إلى إيذائه، من خلال الموافقة على تعليقاته أو رفضها.

وأوضح موسيري أن هؤلاء «لن يتسنى لهم تتبع نشاطكم على إنستغرام أو معرفة إذا ما قرأتم الرسائل»

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