فيسبوك أصلحت عطلًا تأثرت به منصاتها الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 10:09 صباحا
فيسبوك أصلحت عطلًا تأثرت به منصاتها الإلكترونية (أرشيفية:انترنت)

ذكرت شركة فيسبوك، الأربعاء، أنها حلت مشكلة واجهت المستخدمين في إرسال وتحميل ملفات المواد الإعلامية عبر تطبيقاتها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق لم يتمكن كثير من المستخدمين من إرسال واستقبال الصور والمقاطع المصورة والملفات الأخرى عبر منصات فيسبوك ومنها واتساب وإنستغرام، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت فيسبوك «خلال إحدى عملياتنا للصيانة الدورية، أحدثنا مشكلة تجعل من الصعب على بعض الناس تحميل أو إرسال الصور والمقاطع المصورة».

وامتنعت فيسبوك، التي تجني عشرات الملايين من الدولارات من عائدات الإعلانات يوميًا، عن التعليق عندما سئلت عما إذا كانت ستعيد الأموال إلى الشركات المتضررة، وفي واقعة مماثلة في مارس، قالت الشركة إنها ستدرس إعادة الأموال إلى المعلنين المتضررين.

وقال شركة ثاوزاند آيز، التي تراقب الإنترنت عالميًا، «الانقطاع مرتبط على ما يبدو ببنية تحتية داخلية أو مشكلة خاصة بالتطبيقات».

وأصاب الانقطاع الجزئي مستخدمي أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي بالإحباط ولجأ كثيرون لموقع تويتر للشكوى.

وذكر موقع داون ديدكتور دوت كوم لمتابعة الأعطال الإلكترونية أن أكثر من 14 ألف مستخدم أبلغوا عن مشاكل واجهتهم في إنستغرام، بينما أبلغ أكثر من 7500 مستخدم عن مشكلات في فيسبوك و1600 عن مشاكل في واتساب.
 

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