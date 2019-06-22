إطلاق قمرين صناعيين للاتصالات

صاروخ «أريان 5» يقلع من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية في 20 يونيو 2019 حاملًا قمرين صناعيين للاتصالات (أ ف ب)

شهدت قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية، الخميس، إطلاق صاروخ «أريان 5» قمرين صناعيين مخصصين للاتصالات، في مهمة استمرت 34 دقيقة تقريبًا.

ويأتي ذلك لحساب شركتي «آي تي آند تي» و«يوتلسات»، إذ نجح الصاروخ الأوروبي في وضع القمرين في المدار، على ما أعلنت شركة «أريان سبايس» في بيان، وفق «فرانس برس».

وبعد 27 دقيقة على إقلاع الصاروخ، أفرج «أريان 5» عن القمر «تي-16» المخصص للبث التلفزيوني، وهو من تصميم «إيرباص ديفانس آند سبايس» لحساب شركة «آي تي آند تي». ويبلغ وزن القمر 6330 كيلوغرامًا.

وسيغطي هذا القمر البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي، فضلًا عن بورتوريكو. ويتوقع أن يستمر في الخدمة مدة 15 عامًا.

وبعد ذلك انفصل القمر «يوتلسات 7سي» للاتصالات الذي صممته «ماكسار تكنولوجيز» ليغطي أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وتركيا. ويتوقع أن يستمر في الخدمة لمدة تفوق 15 عامًا. وبلغ وزن القمر عند الإقلاع 3400 كيلوغرام.

وكانت هذه عملية الإطلاق الرابعة بعد المئة لصاروخ «أريان 5». وشكلت المهمة عملية الإطلاق الخامسة لشركة «أريان سبايس» هذه السنة، والثانية بواسطة صاروخ «أريان 5».