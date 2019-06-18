«أريان 5» يطلق قمرين صناعيين للاتصالات

إقلاع صاروخ «أريان 5» في كورو بغويانا الفرنسية، 4 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

يطلق صاروخ «أريان 5» الخميس، من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية قمرين صناعيين مخصصين للاتصالات لحساب شركتي «أي تي أند تي» و«يوتلسات».

وأوضحت شركة «أريان سبايس» الأوروبية في بيان أن عملية الاطلاق هذه هي الخامسة لها هذه السنة والثانية بواسطة صاروخ «أريان 5»، وفق «فرانس برس».

ويتوقع أن ينطلق الصاروخ الخميس بين الساعة 18,43 و20,30 بالتوقيت المحلي (بين الساعة 21,43 و23,30 بتوقيت غرينتش). وتستمر المهمة 34 دقيقة تقريبًا من ساعة الإقلاع إلى حين انفصال القمرين.

وقمر «تي-16» مخصص للبث التلفزيوني وهو من تصميم «إيرباص ديفانس أند سبايس» لحساب شركة «أي تي أند تي». وسيغطي البر الأساسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي، فضلًا عن بورتوريكو. ويتوقع أن يستمر في الخدمة مدة 15 عامًا.

أما «يوتلسات 7 سي» الذي صممته «ماكسار تكنولوجيز» فهو قمر اتصالات سيغطي أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وتركيا. ويتوقع أن يستمر في الخدمة لمدة تفوق 15 عامًا.