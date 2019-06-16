ناميبيا تبيع حيوانات برية لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 01:40 مساء
قرّرت ناميبيا بسبب الجفاف بيع ألف حيوان برّي (أ ف ب)

قررت ناميبيا، التي أعلنت في مايو حالة الطوارئ بسبب الجفاف، بيع ألف حيوان بري للحد من الخسائر التي تطول هذه الحيوانات، وجمع مليون دولار تقريبًا للحفاظ على الأنواع البرية، وفق ما أفادت وزارة البيئة.

ويعاني البلد من إحدى أسوأ موجات الجفاف التي شهدها في السنوات الأخيرة. ولم تشهد بعض المناطق أسوأ من هذا الجفاف منذ 59 إلى 90 عامًا، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة البيئة، روميو مويوندا، «تسعى الوزارة إلى بيع أنواع مختلفة من الحيوانات في المناطق المحمية بغية جمع المبالغ الضرورية لحماية المتنزهات والحياة البرية فيها».

وأوضح أن «المراعي في حال سيئة جدًّا وإذا لم نخفض عدد الحيوانات، ستنفق هذه الأخيرة من الجوع».

وكشف تقرير، صدر عن وزارة الزراعة في أبريل، نفوق 63700 حيوان سنة 2018 بسبب الجفاف.

وأعلنت الدولة نيتها بيع 600 جاموس و150 قوقزًا و65 مها و60 زرافة و35 أيلًا و28 فيلًا و20 إمبالة و16 ظبي كود، على أمل حشد 1.1 مليون دولار للمحافظة على الأنواع الحيوانية.

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