الهند تعتزم إنشاء محطتها الفضائية الخاصة

مدير وكالة الفضاء الهندية كايلاسافاديفو سيفان خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي، 13 يونيو 2019 (أ ف ب)

تعتزم الهند إنشاء محطتها الفضائية الخاصة «في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة»، مما يؤشر إلى مضيها في طموحاتها لغزو الفضاء إلى ما هو أبعد من أول رحلة مأهولة متوقعة بحلول 2022، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الهندية الأربعاء.

وقال مدير الوكالة كايلاسافاديفو سيفان خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي «على المدى الطويل، نعتزم إنشاء محطة فضاء هندية ستكون خاصة بنا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «بعدها لن نتوقف عند إنشاء محطة فضائية. سننضم إلى المجتمع الدولي بالذهاب نحو القمر في مهمة مأهولة ونريد إنشاء مستوطنة على القمر».

وأوضح كايلاسافاديفو ردًا على سؤال أن هذه المحطة ستكون أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية.

قال «محطتنا الفضائية ستكون صغيرة للغاية. سنطلق مركبة صغيرة وهي ستستخدم لإجراء اختبارات تتعلق بالجاذبية الصغرى. ليست لدينا خطة كبيرة لإرسال بشر للقيام بالسياحة أو ما شابه ذلك».

وذاع صيت البرنامج الفضائي الهندي في السنوات الماضية خصوصًا لكونه يجمع بين الطموحات الكبيرة والميزانية المتواضعة، مع تكاليف تشغيلية أدنى بكثير من تلك العائدة إلى برامج بلدان أخرى. كما أنه يسجل تطورات سريعة.

وتطلق وكالة الفضاء الهندية في 15 يوليو ثاني مهماتها إلى القمر وتحمل اسم «شاندريان - 2» بهدف إنزال مسبار وروبوت متنقل على سطحه في 6 سبتمبر.

وإذا ما حصل كل شيء كما هو مرسوم له، ستصبح الهند رابع دولة بعد الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة والصين، ترسل مركبة إلى القمر الواقع على مسافة تقرب من 384 ألف كيلومتر من الأرض.

كما يعتزم هذا البلد الآسيوي العملاق إرسال ثلاثة رواد إلى الفضاء بحلول 2022، ما سيكون أول رحلة مأهولة لها.