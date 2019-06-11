كندا تحظر أسر الحوتيات وتربيتها

القانون يحظر أسر الحوتيات مثل الحيتان والدلافين وتربيتها (أ ف ب)

صادق البرلمانيون الكنديون، الإثنين، على مشروع قانون يحظر أسر الحوتيات مثل الحيتان والدلافين وتربيتها، وهي خطوة أشاد بها نشطاء في مجال حقوق الحيوان.

ويقدم هذا القانون الذي طرح في العام 2015 والذي لا يزال يتطلب موافقة ملكية رمزية، تعديلات على قانون العقوبات يحظر بموجبها الأسر القسري لهذه الثدييات البحرية وإجبارها على التكاثر، وفق «فرانس برس».

ولن يكون لهذا القانون أثر رجعي وستبقى الحيتان المأسورة في الأسر، وستطبق استثناءات معينة خصوصًا على الحيوانات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد تعرضها لإصابة أو في حال الحصول على تصريح من السلطات.

«مارينلاند بارك» في شلالات نياغرا (شرق) وحوض فانكوفر للأحياء المائية (غرب) هما المرفقان الكنديان الوحيدان اللذان يملكان حوتيات في الأسر.

وقالت ميليسا ماتلو مديرة منظمة «وورلد أنيمال بروتكشن كندا» غير الحكومية «هذا قانون مهم للغاية من ناحية أنه يحظر التكاثر، وبالتالي يضمن أن الحيتان والدلافين الموجودة حاليًا في محميات صغيرة في كندا هي الجيل الأخير الذي سيعاني».

وبذلك، تنضم كندا إلى عشرات الدول التي «اتخذت موقفًا ضد أسر الحوتيات وتربيتها»، بما في ذلك كوستاريكا وتشيلي، وفقًا لناطقة باسم هذه المنظمة.