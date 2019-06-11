لعبة فيديو تظهر مدينة محكومة بالديكتاتورية والمتشددين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 01:14 مساء
نائبة رئيس مجموعة «يوبيسوفت» برندا باناغروسي في لوس أنجليس، 10 يونيو 2019 (أ ف ب)

كشفت مجموعة «يوبيسوفت» الفرنسية لألعاب الفيديو، الإثنين، خدمة اشتراكات ولعبة مستوحاة من المستجدات العالمية تدور أحداثها المتخيلة في لندن ما بعد «بريكست»، وهي تظهر مدينة محكومة بالديكتاتورية والمتشددين.

ومع خدمة «يوبلاي +» التي ستتوافر اعتبارًا من 3 سبتمبر في مقابل 14.99 دولارًا في الشهر بالولايات المتحدة وأوروبا، سيتمكن لاعبو الفيديو من التمتع بألعاب «يوبيسوفت» من أجهزة الكمبيوتر وتحميل ألعابهم المفضلة، بحسب ما أوضحت نائبة رئيس المجموعة، برندا باناغروسي، عشية انطلاق المعرض السنوي للألعاب «إي 3» في لوس أنجليس، وفق «فرانس برس».

وانضمت المجموعة تاليًا إلى مجموعات كبرى أخرى في القطاع خاضت مجال الاشتراكات، من بينها «مايكروسوفت».

كذلك ستكون «يوبيبلاي +» متوافرة اعتبارًا من 2020 عبر منصة «ستاديا» للبث التدفقي التابعة لـ«غوغل»، التي تتيح اللعب مباشرة بواسطة أي جهاز متصل بالإنترنت. وكانت «يوبيسوفت» شاركت في التجارب الخاصة بـ«ستاديا».

وتشكل اشتراكات الخدمات والبث التدفقي أبرز الاتجاهات الرائجة حاليًا في قطاع ألعاب الفيديو.

وكشفت «يوبيسوفت»، الإثنين، لعبتين جديدتين إحداهما هي آخر الإنتاجات من سلسلة «ووتش دوغز» التي يؤدي فيها اللاعبون دور بطل مزود بمزايا تكنولوجية كبيرة، ولديه القدرة على قرصنة أشخاص وأنظمة.

وتدور أحداث «ووتش دوغز ليجن»، المرتقب صدورها في مارس 2020، في لندن المستقبل، حيث يقضي انتشار الأنظمة الآلية القائمة خصوصًا على الذكاء الصناعي على الاقتصاد، وحيث العملات الافتراضية تحل محل الجنيه الإسترليني.

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