محو الذاكرة ميزة جديدة في خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا»

أجهزة مساعدة منزلية من طراز «إيكو» التابع لـ«أمازون» 20 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

أعلنت «أمازون» الأربعاء، أنها ستتيح لعملائها الطلب مباشرة من خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا» محو السجلات العائدة لهم لتبديد المخاوف بشأن الخصوصية خصوصًا إثر الجدل بشأن تسجيل أجهزة «إيكو» المصنعة من المجموعة محادثات المستخدمين.

وكتبت «أمازون» في منشور إلكتروني أنه يكفي قول «أليكسا أحذفي كل ما قلته اليوم» لتقوم بذلك، وفق «فرانس برس». وكان من الممكن محو التسجيلات لكن من خلال عملية يدوية على الهاتف الذكي.

وأعلنت «أمازون» أيضًا عن إنشاء صفحة «أليكسا برايفيسي هاب» على موقعها الإلكتروني تضم كل الميزات والإعدادات المتعلقة بالخصوصية بطريقة واضحة.

وتعرضت الشركة الأميركية للانتقادات أخيرًا بعد الكشف عن وجود موظفين مكلفين الاستماع إلى المحادثات المسجلة بهدف تحسين النظام وفقًا لـ«أمازون».

ورغم أن خدمات المساعدة الصوتية مبرمجة لتعمل فقط عندما يناديها المستخدم (كمثل التوجه إلى الجهاز بالقول «أليكسا..» أو «أوكي غوغل»)، قد تخطئ هذه الأجهزة في التقدير وتعتبر أن المستخدم طلب الاستعانة بها فتبدأ عندها بتسجيل المحادثات الدائرة في المكان.