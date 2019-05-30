انخفاض الخصوبة قد يكون وراء انقراض إنسان نياندرتال

عاش إنسان نياندرتال في أنحاء أوروبا قبل ما بين 400 ألف إلى 40 ألف سنة (أ ف ب)

ربما أدى انخفاض بسيط في معدل الخصوبة لدى نساء إنسان نياندرتال على مدى آلاف السنين إلى انقراض هذا الجنس البشري، بحسب ما جاء في دراسة نشرتها مجلة «بلوس وان».

وعاش إنسان نياندرتال في أنحاء أوروبا قبل 400 ألف إلى 40 ألف سنة، وتزامن انقراضه مع وصول إنسان هومو العاقل إلى القارة، وفق «فرانس برس».

لكن أسباب انقراضهم بقيت لغزًا: هل قتلهم أسلافنا ..؟ هل كانوا ضحايا وباء جماعي؟ أو هل ماتوا ببطء في ظل المنافسة على الموارد من جنس بشري أكثر مهارة ..؟ (جنسنا).

وطور باحثون من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي نموذجًا يطرح سيناريوهات أدت إلى انقراض إنسان نيانديرتال خلال 10 آلاف سنة أوأقل، وهو الجدول الزمني الذي يتوافق مع أفضل التقديرات التي توصل إليها العلماء.

وأخذوا في الاعتبار عوامل عدة مثل القدرة على البقاء والهجرة ومعدلات الخصوبة، مرتكزين على البيانات المتاحة عن هذا الجنس البشري من دراسات سابقة.

واستنتج العلماء أن فرضيات حول انقراضهم مثل ارتفاع معدل وفيات الرضع أو وفيات البالغين المرتبطة بأوبئة الأمراض أوالقتال، لم تكن محتملة.

وقالت عالمة الإحاثة سيلفانا كونديمي المشاركة في هذه الدراسة «من شأن تلك الفرضيات أن تظهر أن انقراضهم حصل بشكل سريع جدًا».

وأضافت «من جهة أخرى فإن الانخفاض البسيط في معدل الخصوبة لدى الإناث يتوافق مع الإطار الزمني المعروف للانقراض». وأوضحت «وهذا الانخفاض لا يحتاج إلى أن تكون نسبته كبيرة بل يكفي أن يستمر فترة طويلة ليؤدي إلى انقراض إنسان نياندرتال».

وربما تسبب وصول إنسان هومو العاقل في وضع ضغوط غذائية على إنسان نياندرتال أيضًا.

وقالت الباحثة «عدم توافر الطعام وبالتالي انخفاض السعرات الحرارية، يؤثر سلبًا على عمليات الحمل». لكن الباحثين شددوا على أن هدفهم من هذه الدراسة ليس شرح «سبب» انقراض إنسان نيانديرتال بل «طريقته».