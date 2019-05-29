سعر ومواصفات أحدث جهاز «آي بود»

طرحت شركة «آبل»، الثلاثاء، نموذجًا جديدًا من «آي بود» للاستماع إلى الموسيقى، يعد هو الأول منذ أربع سنوات من هذا الجهاز.

ويباع الجيل الجديد من جهاز «آي بود» إنطلاقًا من سعر 199 دولارًا وهو الأفضل سعرًا بين منتجات «آبل» النقالة على ما قالت المجموعة الأميركية العملاقة، مشيرة إلى فعالية مضاعفة مقارنة بالنموذج الأخير. ويتمتع الجهاز بكل وظائف هاتف «آي فون» باستثناء الاتصال، ويمكن وصله بالإنترنت عبر تقنية «واي فاي»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت «آبل» قبل فترة قصيرة أنها ستخوض غمار البثّ التدفقي للأفلام وتطوير الاشتراكات بالصحف والألعاب الإلكترونية، وهي خدمات جديدة قد تساعد على أحياء نشاطها.

وكان أول نموذج «آي بود» في العام 2001 لاقى نجاحًا كبيرًا ومهد لانتقال الشركة إلى الأجهزة المحمولة، مؤديًا إلى النجاح الكاسح لهواتف «آي فون» في 2007.