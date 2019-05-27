ماليزيا تفقد آخر وحيد قرن سومطري ذكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 03:37 مساء
وحيد القرن السومطري يعتبر من أكثر الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض (أ ف ب)

نفق، الإثنين، آخر وحيد قرن سومطري، تاركًا وراءه أنثى واحدة فقط في ماليزيا، ودافعًا هذا النوع المهدد خطوة إلى الانقراض من العالم بشكل عام.

وكان وحيد القرن السومطري ينتشر في شرق الهند وماليزيا، لكن عدده تضاءل كثيرًا ولم يبق منه سوى أقل من 80 حيوانًا، وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة. وتتركز المجموعة الصغيرة المتبقية في براري إندونيسيا، حسب «فرانس برس».

وقال مدير قسم الحياة البرية في ولاية صباح الماليزية، أوغستين توغا، إن وحيد القرن «تام» كان يعيش في محمية طبيعية في جزيرة بورنيو. ولم يتضح على الفور سبب نفوق الحيوان، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه يعاني مشكلات في الكليتين والكبد.

ونفوق «تام» يزيد الضغوط على الجهود، التي تبذلها الجهات المحافظة على الطبيعة، التي تأمل في استخدام تقنيات الإخصاب الأنبوبي لجعل هذه الحيوانات تتكاثر، بفضل «إيمان» آخر أنثى وحيد قرن سومطري في ماليزيا وحيوان ذكر.

وأوضح توغا أن «إيمان» تعاني من مشكلات في رحمها وهي عقيمة لكنها لا تزال قادرة على الإباضة. وقال «علينا فقط رعاية آخر وحيد قرن متبقٍ. هذا كل ما يمكننا فعله وسنحاول التعاون مع إندونيسيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
«الأزمات الدولية» تحذر من «انهيار مالي وحرب اقتصادية» تهدد بتقسيم ليبيا
ليبيا
مع دخول حرب طرابلس أسبوعها الثامن.. مصير 122 ألف طالب في مهب الريح
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل يلاحق المساعي السياسية لوقف إطلاق النار
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جراحة ناجحة لطفلة تمتلك 14 إصبعًا في يديها