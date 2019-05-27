رصد كويكب «مدمر» اقترب بشكل خطير من الأرض

(الإنترنت)

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن علماءها تابعوا كويكبًا مزدوجًا، بعدما اقترب من الكرة الأرضية، ليلة السبت.

وذكرت «ناسا»، الأحد، أن كويكبًا اقترب بشكل خطير للغاية من الكرة الأرضية وكاد يرتطم بها، ويتعلق الأمر بكويكب يحمل رقم «1999 KW4»، الذي رصدته الوكالة لأول مرة في 20 مايو العام 1999، حسب «دوتشه فيله».

وأصدرت الوكالة بيانًا كشفت فيه أن قُطر هذا الكويكب يبلغ 1.3 كيلومتر، ويدور في فلكه كويكب أصغر يبلغ قطره 500 متر. واقترب هذا الكويكب، بحسب معطيات الوكالة التي أوردها موقع «دير فيستن» الإخباري الألماني، على مسافة 0.0346 وحدة فلكية من الأرض، أي ما يعادل 5.2 مليون كيلومتر.

وبالرغم من أن هذه المسافة تبدو بعيدة للغاية للوهلة الأولى، إلا أنها بالنظر إلى النسب الكونية ضئيلة للغاية. ورغم أنه لم يكن بالإمكان رصد الكويكب المزدوج بالعين المجردة ليلة السبت، إلا أن «ناسا» صنفته كـ«خطر محتمل».