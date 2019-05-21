«أمازون» تربح نزاعًا حول «أمازون»

مجموعة أمازون الأميركية تكسب نزاعا حول استخدام اسمها على الانترنت ضدّ بلدان أميركا الجنوبية التي تنتشر فيها الغابة الشهيرة (أ ف ب)

بات من حق مجموعة «أمازون» الأميركية استخدام اسمها كما هو في أسماء نطاقات الإنترنت، رغم اعتراض بلدان تنتشر فيها غابات الأمازون، بأميركا الجنوبية.

واعتبرت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان)، التي تدير أسماء النطاق على الإنترنت أن العملاق الأميركي مخول استخدام هذا الاسم ومشتقاته، بالرغم من احتجاج عدة بلدان على الأمر، من بينها البرازيل، حسب «فرانس برس».

فالمجموعة الأميركية تحمل اسم الغابة المطيرة الشهيرة الملقبة بـ «رئة العالم». وقال وزير الخارجية البرازيلي، في مارس، «نظرًا للدلالة اللغوية الملازمة للغابة، ينبغي ألا يكون اسم النطاق هذا حكرًا على شركة ما». وكانت هيئة «آيكان» قررت البت في المسألة في حال تعذر على الطرفين التوصل إلى اتفاق.

وتعهدت المجموعة الأميركية عدم استخدام هذا الاسم في سياق قد يدل على الغابة، والسماح للبلدان المعنية بالاستفادة من عدة أسماء نطاقات مشتقة «لأغراض غير تجارية» هدفها رفع الوعي إزاء هذه المنطقة المهددة.

وندد وزير الخارجية البرازيلي، الإثنين، بقرار هيئة «آيكان»، الذي لا يراعي في نظره بما فيه الكفاية «موجب حماية التراث الطبيعي والثقافي والرمزي لبلدان منطقة الأمازون وشعوبها».