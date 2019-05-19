كل ما تريد معرفته عن تطبيق «تيك توك»

تطبيق «تيك توك» هو منصة عالمية لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة (أرشيفية)

بعد نجاحها اللافت على مستوى العالم، تزايدت شعبية «تيك توك»، المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، بشكل كبير في مصر. ولمَن لا يعرف «تيك توك»، فإن هذا التطبيق هو اليوم حديث الساعة.

ومع وصول معدلات انتشار الهواتف المتحركة في مصر إلى 66% وفي الإمارات إلى 78%، ارتفعت تباعًا معدلات الوصول للبيانات، وأصبح المستخدم يبحث عن محتوى قصير لا يستهلك الكثير من وقته، وترافق ذلك مع تغيير كبير في سلوك المستخدم فيما يتعلق بإنشاء المحتوى ومتابعته، وأصبحنا نشهد اليوم طريقة جديدة في التعبير. وتطبيق «تيك توك» هو خير وسيلة للتعبير بهذه الطريقة الجديدة، فهو يمنح مستخدميه منصة لإطلاق العنان لإبداعاتهم ومشاركتها مع العالم، مع توفره في 150 دولة وبـ75 لغة مختلفة، وفقًا لبيان.

وتماشيًا مع رسالة «تيك توك»، يسمح التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة للمستخدمين بتصوير ومشاركة إبداعاتهم ومعلوماتهم ولحظاتهم اليومية المهمة، ويعمل على تمكينهم ليكونوا صانعي محتوى باستخدام هواتفهم الذكية فقط. وبفضل واجهة المستخدم السهلة، سيتخلص صانعو المحتوى في «تيك توك» من العوائق التي تقيد إبداعاتهم لعرض مواهبهم ومهاراتهم الحقيقية بكل سلاسة أمام العالم.

ويمكن للمستخدمين إنشاء ونشر فيديوهات قصيرة باستخدام مجموعة واسعة من الفلاتر والمؤثرات الخاصة والرموز التعبيرية والملصقات والميزات الموجودة تحت تصرفهم، بما يشمل مكتبة من الموسيقى التي تثري فيديوهاتهم وتشجعهم على إنشاء فيديوهات مبتكرة وأخرى مضحكة بحسب ما يريدون. وكل ما يحتاجون إليه هو الشغف وهاتف ذكي وباقة بيانات.

وحرصًا على تمتع مستخدميه بالكثير من المرح، وتعزيز قدرتهم على التعبير والإبداع، تحرص منصة «تيك توك» على المحافظة على بيئة آمنة وإيجابية ضمن التطبيق عبر تقديم ميزات رائدة من نوعها في القطاع، مثل:

نمط العرض المحدود:

تعمل هذه الخاصية على منع ظهور المحتوى الذي قد يكون غير ملائم لجميع أنواع الجمهور، فور تفعيلها. وتسمح هذه الخاصية المعززة بأدوات الذكاء الصناعي للمستخدمين بالتحكم في المحتوى الذي يشاهدونه.

فلتر التعليقات:

تسمح ميزة التحكم بالتعليقات في منصة «تيك توك» للمستخدمين بإدارة تعليقاتهم بشكل أفضل من خلال فلترة أية تعليقات تحتوي على كلمات لا يرغبون بها. ويمكن للمستخدمين فلترة أية كلمة رئيسية يرغبون بها تقريبًا، وحجب التعليقات حول العرق أو الدين أو الجنس أو السياسة أو غير ذلك. وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تتوفر حاليًا للتعليقات المكتوبة بالعربية، إلا أنه يتم النظر في إمكانية تطبيقها بالعربية حاليًا.

إدارة الوقت الذي تقضيه على الشاشة:

تمنح هذه الخاصية مستخدمي «تيك توك» والآباء خيارات أوسع من حيث الوقت الذي يقضونه في استخدام التطبيق. ويمكن للمستخدمين والأهل تحديد الوقت بين 40 و60 و90 و120 دقيقة، وسيكون القرار لهم حول كمية الوقت الذي يريدون قضاءه في استخدام التطبيق خلال اليوم الواحد. وإن هذه الخاصية محمية بكلمة مرور صلاحيتها 30 يومًا فقط. وعند استخدام التطبيق للمدة المحددة في اليوم، يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور لمتابعة استخدام «تيك توك».

تقديم التقارير ضمن التطبيق:

تسمح هذه الخاصية للمستخدمين بتقديم تقارير للاعتراض على المحتوى أو السلوك ليتعامل معها تطبيق «تيك توك» بصورة فورية.

أدوات التحكم بالخصوصية:

يمكن للمستخدم جعل حسابه «خاصًّا» بحيث يمكن للمستخدمين الذين يوافق عليهم فقط مشاهدة المحتوى الذي ينشره. كما يمكن للمستخدم جعل فيديو معين «خاصًّا»، بحيث يكون صانع الفيديو هو الشخص الوحيد الذي يمكن له مشاهدته. ويعمل التطبيق على تحسين مزايا الخصوصية فيه بصورة مستمرة ليسمح للمستخدمين بالتحكم بشكل أفضل بأنشطتهم عبر الإنترنت وتقرير من يمكنه إرسال التعليقات أو الرسائل لهم، وحتى حجب مستخدمين محددين.

مركز الأمان في «تيك توك»:

إن مركز الأمان هو موقع مترجم يتكون من سياسات الأمان ومؤثرات ومصادر الأمان لتعليم المستخدمين حول المنتج وإجراءات الحماية عند استخدامهم لتطبيق «تيك توك».

بوابة العُمر: يتطلب استخدام تطبيق «تيك توك» أن يكون الحد الأدنى لعمر المستخدم 13 عامًا من أجل الدخول للتطبيق وإنشاء حساب، وذلك لضمان ألا يقوم المستخدمون الصغار باستخدام المنصة.

كما يضم فريق «تيك توك» «فريق الاعتدال» الذي يعمل على مدار الساعة لإزالة المحتوى غير اللائق وإلغاء الحسابات التي تنتهك شروط الخدمة.