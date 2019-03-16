«سويوز» تقل 3 رواد إلى محطة الفضاء الدولية

صاروخ سويوز يقلع من قاعدة بايكونور باتجاه محطة الفضاء الدولية في 14 مارس 2019

وصل ثلاثة رواد إلى محطة الفضاء الدولية الجمعة في مركبة «سويوز» الروسية، بعد خمسة أشهر على فشل صاروخ ينقل رائدين.

وأقلع الصاروخ من دون أي حادث من قاعدة بايكونور في كازخستان، والتحم بمحطة الفضاء الدولية، بعد أقل من ست ساعات على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر عند الساعة 01,01 بتوقيت غرينتش بتأخر دقائق معدودة، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ونقلت المركبة رواد الفضاء الروسي، اليكسي أوفتشينين، والأميركي، نيك هايغ، ومواطنته، كريستينا هاموك كوخ (40 عامًا).

وكان يفترض بهايغ (43 عامًا) واوفتشينين (47 عامًا) أن يباشرا في 11 أكتوبر مهمة من ستة أشهر في المحطة، إلا أن خللا طرأ على صاروخ «سويوز» بعد دقائق على إقلاعه أرغمهما على العودة اضطراريا إلى الأرض في أول فشل يسجل على صعيد رحلة ماهولة إلى محطة الفضاء الدولية.

بعد فترة تعليق للرحلات أقلع صاروخ «سويوز» في ديسمبر حاملًا ثلاثة رواد إلى الفضاء.

