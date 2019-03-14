«فيسبوك» تتعرّض لعطل مفاجئ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 10:24 صباحا
«فيسبوك» تتعرّض لعطل مفاجئ (أ ف ب)

تعرّض «فيسبوك» ليل الأربعاء - الخميس لعطل واسع النطاق حرم مستخدمين كثيرين حول العالم من النفاذ إلى الشبكة بشكل كامل أو جزئي.

وليس هذا العطل الذي قد يكون الأكبر من نوعه على الإطلاق في تاريخ المجموعة سوى جزء من مشاكل «فيسبوك» الحديثة، فقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأربعاء أن مدعين في نيويورك أطلقوا تحقيقًا جنائيًا يستهدف الشركة على خلفية تشاركها بيانات شخصية مع مجموعات تكنولوجية أخرى، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأشارت المجموعة على صفحة «فيسبوك فور ديفلوبرز» المخصصة لمطوّري التطبيقات التي تتفاعل مع خدماتها إلى عطل تمّ الإبلاغ عنه عند الساعة 10,30 بتوقيت كاليفورنيا (17,30 بتوقيت غرينيتش).

وأفادت أيضًا على حسابها في تويتر بأنها «على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشاكل»، متعهدة بحلّها في أسرع وقت ممكن من دون الكشف عن سبب العطل.

واختلفت المشاكل باختلاف المستخدمين، فالبعض لم يكن في وسعه بتاتًا النفاذ إلى الشبكة، في حين تعذّر على البعض الآخر نشر المحتويات أو التعليقات عبر فيسبوك أو إنستغرام، كما تعرّضت خدمتا مسنجر وواتساب لخلل مشابه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
معهد سويدي: ليبيا بين الدول الأربع الأكثر استيرادًا للأسلحة في أفريقيا
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»
دولى
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بروز العروق منزليًا