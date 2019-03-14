«فيسبوك» تتعرّض لعطل مفاجئ

«فيسبوك» تتعرّض لعطل مفاجئ (أ ف ب)

تعرّض «فيسبوك» ليل الأربعاء - الخميس لعطل واسع النطاق حرم مستخدمين كثيرين حول العالم من النفاذ إلى الشبكة بشكل كامل أو جزئي.

وليس هذا العطل الذي قد يكون الأكبر من نوعه على الإطلاق في تاريخ المجموعة سوى جزء من مشاكل «فيسبوك» الحديثة، فقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأربعاء أن مدعين في نيويورك أطلقوا تحقيقًا جنائيًا يستهدف الشركة على خلفية تشاركها بيانات شخصية مع مجموعات تكنولوجية أخرى، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأشارت المجموعة على صفحة «فيسبوك فور ديفلوبرز» المخصصة لمطوّري التطبيقات التي تتفاعل مع خدماتها إلى عطل تمّ الإبلاغ عنه عند الساعة 10,30 بتوقيت كاليفورنيا (17,30 بتوقيت غرينيتش).

وأفادت أيضًا على حسابها في تويتر بأنها «على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشاكل»، متعهدة بحلّها في أسرع وقت ممكن من دون الكشف عن سبب العطل.

واختلفت المشاكل باختلاف المستخدمين، فالبعض لم يكن في وسعه بتاتًا النفاذ إلى الشبكة، في حين تعذّر على البعض الآخر نشر المحتويات أو التعليقات عبر فيسبوك أو إنستغرام، كما تعرّضت خدمتا مسنجر وواتساب لخلل مشابه.