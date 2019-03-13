«سبوتيفاي» تشكو «آبل» أمام المفوضية الأوروبية

«سبوتيفاي» تتّهم «آبل» باستغلال هيمنتها على سوق الموسيقى عبر الإنترنت (أ ف ب)

قدّمت مجموعة «سبوتيفاي» السويدية، الأولى عالميًّا في مجال البثّ الموسيقي التدفقي، شكوى الأربعاء إلى المفوضية الأوروبية تتّهم فيها «آبل» الأميركية باستغلال هيمنتها على سوق الموسيقى عبر الإنترنت.

وقال دانييل إيك أحد مؤسسي الخدمة السويدية في بيان «خلال السنوات الأخيرة، اعتمدت آبل في متجرها، آب ستور، قواعد عمدت من خلالها إلى حدّ الخيارات وتقويض الابتكار»، بما يؤثّر سلبًا على مطوّري التطبيقات الأخرى، وفق «فرانس برس».

وتتّهم «سبوتيفاي» المجموعة الأميركية المالكة نظام تشغيل «آي أو إس» ومتجر «آب ستور» الإلكتروني، بفرض إتاوات نسبتها 30% على خدمات الموسيقى عبر الإنترنت التي تعرضها في متجرها، ما يرفع كلفة الاشتراك على المستخدمين.

وتدفع هذه الرسوم الإضافية «سبوتيفاي» إلى «زيادة الاشتراك في خدمتها بريميوم بما يفوق بأشواط الاشتراك في آبل ميوزيك».

وتطالب «سبوتيفاي» بأن تقارن الخدمات الموسيقية في ما بينها بحسب جودتها وليس وفق معايير «آب ستور» وألا يضطر المستخدم للجوء إلى «آبل» للاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، كما هي الحال في بعض الأسواق، وألا تكون منصات الدفع الإلكتروني حاجزًا يقف بين العرض والمستهلك.