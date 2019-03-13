«فيسبوك» تطور تقنية لقراءة أفكار البشر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 10:40 صباحا

تعمل شبكة «فيسبوك» على تطوير تقنية قد تتيح قراءة ما يدور في عقول البشر من أفكار، وهو ما قد يترجم قريبًا إلى واقع.

وشرح الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، كيف يبحث عملاق وادي السيليكون عن «واجهة تجمع بين العقل والحاسوب»، في مقابلة مع الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، جوناثان زيترين، وفقًا لتقرير موقع «Wired».

وفي المستقبل القريب، سيسمح هذا النظام للمستخدمين بالتفاعل مع بيئات الواقع المعزز باستخدام العقل فقط، حيث لن تكون هناك لوحات مفاتيح أو شاشات تعمل باللمس أو إيماءات يدوية حتى، وفق «ديلي ميل».

وهذا المفهوم الذي يتخيله زوكربيرغ، سيسمح للمستخدمين بالتنقل في القوائم أو نقل الأشياء من صفحة إلكترونية إلى أخرى أو حتى كتابة الكلمات باستخدام عقولهم فحسب.

وأوضح موقع «Wired» أن المستخدمين سيرتدون جهازًا يشبه غطاء الاستحمام على رؤوسهم، وهو قادر على التقاط تدفق الدم ونشاط الدماغ والأفكار، وهذا ما يكوّن بيانات يمكن قراءتها إلكترونيًا، إضافة إلى تحويلها إلى أنشطة فعلية.

ويقول زوكربيرغ إن جهاز القراءة الذهنية سيجعل من الأسهل بكثير على البشر التفاعل مع التكنولوجيا، «فالطريقة التي تعمل بها هواتفنا اليوم، وجميع أنظمة الحوسبة، المُنظمة حول التطبيقات والمهام، لا تعكس في الأساس طريقة عمل أدمغتنا وكيفية تعاملنا مع العالم، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلتني متحمسا لفترة طويلة حول أشياء خاصة مثل الواقع المعزز، لأن ذلك سيعطينا منصة أعتقد أنها في الواقع طريقة تفكيرنا في الأشياء».

وفي العام 2017، خصص زوكربيرغ مبلغ 50 مليون دولار من أمواله الخاصة لشركة «Chan Zuckerberg Biohub»، لدعم تطوير عمليات زرع في الدماغ بهدف قراءة ما يدور في العقل.

وعلى الرغم من أن عمليات الزرع هذه ستستخدم فقط في التطبيقات الطبية، إلا أنه من الممكن أن يكون لها استخدامات أخرى.

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