المهمات المقبلة للقمر والمريخ ستقودها النساء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 12:49 مساء
رائدة الفضاء الأميركية آن ماكلاين في محطة الفضاء الدولية (أ ف ب)

أعلن رئيس وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» جيم برايدنستاين أن الشخص المقبل الذي سيسير على سطح القمر سيكون على الأرجح امرأة، متوقعًا أن يكون أول شخص تطأ قدماه المريخ امرأة أيضًا.

وقال برايدنستاين في مقابلة سجلها الجمعة مع برنامج «ساينس فرايداي» عبر إذاعة «واي أن واي سي» الأميركية لمناسبة اليوم العالمي للمرأة «من المرجح أن يكون الشخص المقبل الذي سيسير على القمر امرأة، كما أن أول شخص ستطأ قدماه سطح المريخ سيكون على الأرجح امرأة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكّر رئيس وكالة ناسا أن تاريخ 29 مارس سيشهد للمرة الأولى في التاريخ خروج امرأتين في مهمة من محطة الفضاء، وهذه أول مرة تنفذ فيها مهمة خارج محطة الفضاء من طاقم نسائي بالكامل، وستجري رائدتا الفضاء آن ماكلاين وكريستينا كوخ عمليات صيانة.

وخلص جيم برايدنستاين إلى أن «ناسا تلتزم الاستعانة بمروحة واسعة ومتنوعة من أصحاب المواهب، ونحن نتشوق لأن تطأ قدما أول امرأة سطح القمر».

وشاركت نساء كثيرات في مهمات فضائية بدءًا برائدة الفضاء السوفياتية فالنتينا تيريشكوفا في 1963، فيما تضم وكالة ناسا في صفوفها عددًا كبيرًا من النساء.

غير أن رواد الفضاء الاثني عشر الذين مشوا على القمر خلال مهمات «أبولو» بين 1969 و1972 كانوا جميعًا من الرجال.

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